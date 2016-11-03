Неизвестные повредили несколько букв, особенно досталось букве «b» - пластиковую конструкцию отрывали, вплоть до электропроводки. Буква «А» «е» тоже пострадали, причём, хулиганов не пугал и тот факт, что сама конструкция установлена напротив областного акимата, где круглосуточно дежурят полицейские. Что касается «красного сердца», то оно полностью покрыто надписями и признаниями в любви. Напомним, что малая архитектурная форма, установленная в Актобе вслед за Астаной и Карагандой в середине июля этого года, вызвала у населения неоднозначные ассоциации. В соцсетях посчитали, что «дизайн букв слабый», некоторые сравнили букву «А» с казахской буквой «Ө», при таком прочтении «Актобе» читается как «Өқтөбе». Как разъяснил тогда заместитель руководителя ГУ «Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе» Жомарт Бахыткелды, букву «А» сделали сверху округленной, чтобы она не выглядела квадратной, для красоты. Кстати, каркас конструкции (высотой 2 метра 70 сантиметров и длиной 16 метров) сломать не так-то просто, сделан он из железа.