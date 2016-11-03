Сегодня, 3 ноября, во время совещания по целевому использованию водных ресурсов в областном акимате Атырауской области глава региона затронул проблему состояния канализационного очистного сооружения правобережной части Атырау. Оно рассчитано на прием 30 тысяч кубометров, однако в сутки туда поступает около 70 тысяч кубометров сточных вод. Сооружение было сдано в эксплуатацию в 1978 году, и за это время на нем не производился капитальный ремонт. Сточные воды перед тем как попасть на поля испарений, не проходят полный цикл очищения и поэтому я вляются хорошего средой для размножения бактерий. Однако директор городского водоканала «Атырау Су Арнасы» Андрей ТАШЛЫКОВ "перевел стрелки" с проблемы к вопросу несанкционированного использования водных ресурсов горожанами и убыткам, которые терпит из-за этого предприятие. Но глава области остановил его. - Вы ужесточаете норму потребления воды, ставите приборы учета, я согласен, это необходимая вещь, но вы забываете о главной проблеме – водоотведении сточных вод, - обратился к Ташлыкову аким Атырауской области. – Я говорил раньше и повторюсь сейчас – мы все сидим на бомбе. В левобережной части канализационных очистных сооружений нет, в правобережной они морально и физически устарели. Ежедневно 70 тысяч кубов канализационных вод мы вываливаем на поля испарений. Этот вопрос нужно было поднимать 15 лет назад, однако многие из вас даже не шевелились в эту сторону. Я поручил акиму города Атырау Серику ШАПКЕНОВУ решить эту проблему в первую очередь, на это должны быть брошены все ресурсы. Эти самые поля испарений, которые сами жители Атырау называют «Тухлой балкой», находятся в аренде у Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Помимо отходов «Атырау Су Арнасы» туда сливают и переработанные отходы с завода. Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ обратился к представителям АНПЗ. - Когда в городе появляется запах сероводорода жители сразу же жалуются нам на деятельность АНПЗ, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. – Горожане уже стали химиками, знают когда запах идет с «Тухлой балки», а когда с АНПЗ. По отчетам, которые предоставляет завод – все представляется в хорошем свете, однако население этого не чувствует. Представители АНПЗ поспешили оправдаться, что помимо них поля испарений используют еще 7 предприятий, а все отходы завода перед утилизацией проходят через ряд необходимых очистных процедур и на выходе не представляют опасности для окружающей среды. - С этим вопросом нужно детально разобраться всем уполномоченным государственным органам, - резюмировал Нурлан НОГАЕВ. – Однако нам не нужно найти одного виновного и оштрафовать его, нет. Как показывает практика, размеры подобных штрафов несопоставимы с вредом, которое наносит то или иное предприятие окружающей среде. Если рассматривать именно АНПЗ – то этот завод будет функционировать долгие годы, и в первую очередь о своем имидже должно думать руководство предприятия, ведь сейчас вы ассоциируетесь с плохим запахом. Этот вопрос требует решения, которое раз и навсегда снимет проблему плохого запаха в городской черте.