Алима ТОКТАРОВА, исполняющий обязанности руководителя отдела архитектуры и градостроительства Актау рассказала, что на сегодняшний день уже разработаны проекты детальной планировки пляжной зоны в северо-западном направлении. - По проекту на прибрежной территории появится дельфинарий, гольф-клуб, зона отдыха для детей, а также дендрологический парк и гостиничный комплекс. Проекты разработала казахстанская фирма «ГРАДО», сейчас они проходят согласование. Дальше мы будем рассматривать возможности финансирования, - сказала Алима ТОКТАРОВА.