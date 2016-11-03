Сельчанин во второй раз лишился овец. На этот раз животные были в сарае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Аксуатского сельского округа Теректиснкого района Любови ИСКАЛИЕВОЙ, случай с перегрызенным горлом у овец в семье Базаровых повторился. Если в первый раз хозяин обнаружил три тушки мертвых овец, то сегодня, 3 ноября, рано утром были найдены туши двух мертвых овец. На этот раз животные были в сарае, и хозяин заметил, что их загрызли собаки. - На данный момент из районного центра едет следственная оперативная группа, - сообщила Любовь ИСКАЛИЕВА. Напомним, 26 октября жители села Аксуат Теректиснкого района обнаружили овец в загоне с перегрызенным горлом. Кристина КОБИНА