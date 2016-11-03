Мы ждем вас по адресу: ул. Мухита, 57. Справки по телефонам: 54-02-64, 8-701-384-30-00.

Частный детский сад «София» начал свою работу в мае 2012 года. И вот уже в течение пяти лет в садике работает профессиональный сформировавшийся коллектив воспитателей и нянечек. За это время было выпущено более 100 малышей, для которых именно этот детский сад стал первым. - Сейчас у нас действует новая акция - оплата снижена до 25000 тенге в месяц. Мы принимаем детей от 1 до 4 лет, - говорит– Группы у нас разновозрастные, и обучение идет согласно возрастной категории. Мы предлагаем 10-часовое пребывание ребенка - с 8.00 до 18.30 часов, а также 4-разовое питание. Родители с повышенной тревожностью могут не беспокоиться, так как у нас ведется видеонаблюдение - через интернет. Во всех комнатах установлены видеокамеры качества НD, то есть каждый родитель может наблюдать за ребенком из любой точки мира.Примечательно, что занятия в детском саду «София» развивают ребенка сразу по трем направлениям: эстетическом, физическом и интеллектуальном, это очень важно для детей дошкольного возраста. Дети обучаются навыкам самообслуживания, а также учатся рисовать, лепить, изучают английский язык, математический счет и многое другое. Такие занятия как рисование, лепка, аппликация, конструирование влияют на интеллектуальное и сенсорное развитие ребенка.Особое внимание в детском саду «София» уделяют здоровью ребенка. Так, помимо ежедневной утренней зарядки, с детьми проводятся занятия закаливания и йоги. Родители отмечают, что благодаря ежедневным закаливающим процедурам, их дети стали меньше болеть и лучше спать.- Современные дети ведут малоподвижный образ жизни, поэтому мы постарались сделать акцент на физическую активность, - поясняет Айжан САРБАСОВА. – Проводим занятия йогой в группах старшего возраста. Это дает возможность детям сбалансировать противоположные физиологические процессы возбуждения и торможения. Это очень актуально для психологического развития детей, которые почти все без исключения возбудимы и проводят длительное время возле компьютеров.За питанием малышей тщательно следит врач-диетолог. В ежедневный рацион обязательно входит два завтрака, обед и полдник.Если ваш малыш подрос, а очередь дошкольную организацию еще не подошла, то не теряйте времени и отправляйтесь в детский сад «София». Ваши дети - это наша забота!На правах рекламы.