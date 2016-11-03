Игры «Я - Чемпион» стартовали в Северо-Казахстанской области. Участвовали 16 команд из 14 регионов Казахстана и городов Астана и Алматы в течение четырех дней будут бороться за звание сильнейших. Итоги игры подведут 4 ноября. По правилам проекта, команды соревнуются друг с другом в эстафетах на скорость, ловкость, выносливость, победитель проходит в следующий этап соревнований. Кубок разыгрывается по олимпийской системе.

Pcp08qqmmHE Видео с канала "Я чемпион" 1 ноября в городе Петропавловск начался новый сезон спортивной игры "Я Чемпион", в котором приняла участие и команда из ЗКО. Вчера на YouTube появилось видео конкурса по перетягиванию каната. Соревновались команды из Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Но внимание зрителей было приковано к одному участнику - мальчик "Жайыка" упорно продолжать тянуть канат, когда практически вся его команда уже ушла за красную линию. По словам, наша команда проиграла в одной восьмой финала. Но мальчика из ЗКО все запомнили надолго. Больше всего зрительских оваций и аплодисментов досталось ему. Это был настоящий взрыв эмоций. - Дети тянули канат почти пять минут. Судьи конкурса отметили, что это был самый продолжительный конкурс за всю историю игр «Я-Чемпион», и в этом конкурсе была ничья. Все потому что этот маленький Айбатыр МЫРЗАБЕКОВ не сдавался и упорно стоял перед красной линией, за которую уже утянули всю команду, - рассказал по телефону Нурлан ДАКЕШОВ. Тренер команды отметил, что за эти пять минут мальчик стоял, потом сидел, лежал, кричал и даже плакал. Но не сдавался. Самому азартному участнику Айбатыру МЫРЗАБЕКОВУ всего лишь 12 лет. - Я из поселка Чижа. Очень люблю спорт, занимаюсь борьбой и футболом. Я самый младший в семье. У меня три брата. Тяжело было, не хватило нам немного времени. В перетягивании каната я всех вытянул. Но ребята все молодцы, - говорит Айбатыр. К слову, вместе с Айбатыром в конкурсе участвовал его старший брат 14-летний Айжарык. Наша команда возвратится в Уральск 8 ноября.Фото предоставлено тренером команды "Жайык"