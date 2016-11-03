Фото с сайта mix.tn.kz В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Талдыкоргана вынесли вердикт по делу Бахытбека Есентаева, обвинённого в покушении на убийство своей супруги Баян Есентаевой, сопряжённом с изнасилованием. Есентаева приговорили к девяти годам лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме. В суде Баян Есентаева выступала под своей девичьей фамилией – Мухитденова. Как следует из материалов дела, 10 июня Бахытбек Есентаев встретил супругу в аэропорту и поехал с ней в Алматинскую область. По дороге между супругами возникла ссора, муж начал избивать жену, а затем начал наносить супруге удары ножом. Мотив преступления – ревность. Медосвидетельствование показало, что Есентаев был пьян. В суде от имени Баян Есентаевой было заявлено ходатайство, в котором было сказано, что она полностью простила мужа, не держит зла на Бахытбека Есентаева и просит суд не наказывать его строго.