Уже второй год подряд гипермаркет «Дина» проводит акцию, благодаря которой каждый покупатель гипермаркета, приобретая товар на сумму от 5 тысяч тенге, имеет возможность проголосовать за свою школу и тем самым помочь выиграть приз. - В прошлом году главный приз от гипермаркета «Дина» выиграла городская школа №44. Мы тоже загорелись идеей выиграть и приложили для этого все усилия. Хотелось выразить благодарность родителям учеников школы за активное участие и помощь. Особую благодарность выражаем руководству гипермаркета «Дина» за такую замечательную возможность, которую они дают всем жителям нашего города. Наша школа выиграла компьютерный класс в количестве 15 компьютеров, интерактивную доску и цветной принтер, - сообщила директор городской специализированной школы №8 для одаренных детей Анаргуль КАРЖАУОВА.По словам Анаргуль КАРЖАУОВОЙ, компьютерный класс будет предоставлен для учащихся 11 классов, что позволит более тщательно подготовиться к сдаче ЕНТ. Директор отметила, что такие социальные программы необходимы.- В период с 15 сентября по 31 октября руководством гипермаркета «Дина» был объявлен конкурс на самую активную школу. Этот социальный проект был проведен совместно с акиматом города. Каждый покупатель, купив товар на сумму от 5000 тенге одним чеком, получал специальную фишку, где на оборотной стороне указывал номер школы, за которую хотел проголосовать, таким образом, все желающие могли принять участие. Результаты голосования можно было отследить на сайте dinamarket.kz. После подведения итогов был выбран победитель. Думаю, что это не последняя благотворительная акция, которая проводится гипермаркетом, - пояснил главный маркетолог гипермаркета «Дина» Николай КОРОЛЕВ.Николай КОРОЛЕВ отметил, что также активное участие в этом году приняли школы №29 и №7, которые тоже были в числе претендентов. Также Николай КОРОЛЕВ рассказал, что были и такие покупатели, которые просто не стали участвовать в акции и остались равнодушными, ссылаясь на то, что школа всем обеспечена, проходили мимо. Слова благодарности в адрес руководства гипермаркета высказала одна из родителей учеников. - В школе у меня учатся две дочери, ученицы седьмого и второго класса. Очень рада была принять участие в акции и помочь, так как давно являюсь покупателем продукции в гипермаркете «Дина». Сначала я не верила, что мой голос имеет силу и значение, а теперь вижу, что благодаря каждому, кто принимал участие, мы смогли выиграть. Радует то, что все акции, проводимые гипермаркетом «Дина», действуют и действительно приносят свои результаты, - рассказала родительница Гаухар ДАУТОВА.Гипермаркет «Дина» продолжает дарить своим клиентам подарки и приглашает всех за покупками. На правах рекламы.