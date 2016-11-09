В Уральске проходят обучающие курсы для гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков в рамках подготовки ЭКСПО-2017. Курсы начались 7 ноября и продлятся до 13 ноября в региональном фонде «Даму». Курсы проводят преподаватели туризма из ЗКГУ. Также будут приглашены краеведы, такие как Жанибек АБЕЛЬПЕИСОВ и Геннадий КРЕМЕР. По словам директора ТОО «Этно-туристический центр «SAYAT» Айбулата КУРУМБАЕВА, они планируют обучить около 30 человек. Заказчиком является управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития. - Приглашены все 12 районных центров туризма. Мы не говорим, что они будут профессиональные экскурсоводы, но хотя бы попытаемся дать нужное направление, как разрабатывать экскурсии и как их проводить. На сегодняшний день у нас есть два маршрута - это Бокеевская орда и озеро Шалкар. Мы планируем пообщаться с людьми в районах и узнать все проблемы в сфере развития туризма. Также есть условно-перспективные маршруты - это в Чингирлауском районе - Саркырама, в Каратобинском районе - Аккумы, в Таскалинском районе - Ичка. Но, к сожалению, там никто не ведет экскурсии. Сам доступ на эти территории усложнен, - отметил Айбулат КУРУМБАЕВ.Айбулат КУРУМБАЕВ