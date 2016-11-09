Житель Атырау обратился в городской суд с жалобой, что часть его вновь приобретенного дома развалилась сразу же после проливных дождей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Судом установлено, что истец приобрел у ответчика дом с земельным участком 1 га за 13 млн тенге. Согласно техническому паспорту, дом построен из ракушеблока, его состояние оценили как хорошее. - В мае 2016 года, после проливных дождей часть дома площадью 28,2 кв.м. развалилась, крыша согнулась из-за того, что дом был построен из саманного кирпича, в фундаменте отсутствовал щебень, - сообщили в пресс-службе городского суда. Суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании материального и морального вреда. Истец просил суд взыскать с ответчика более 2 миллионов тенге убытков, связанных с ремонтом дома и моральный ущерб в размере 1 миллиона тенге. - С ответчика был взыскан материальный ущерб в размере 2 миллионов тенге, а также судебные расходы за проведение строительной экспертизы, - пояснили в пресс-службе атырауского городского суда. Решение суда не вступило в законную силу. Ерлан ОМАРОВ