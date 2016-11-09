Иллюстративное фото из архива "МГ" Судом установлено, что истец приобрел у ответчика дом с земельным участком 1 га за 13 млн тенге. Согласно техническому паспорту, дом построен из ракушеблока, его состояние оценили как хорошее. - В мае 2016 года, после проливных дождей часть дома площадью 28,2 кв.м. развалилась, крыша согнулась из-за того, что дом был построен из саманного кирпича, в фундаменте отсутствовал щебень, - сообщили в пресс-службе городского суда. Суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании материального и морального вреда. Истец просил суд взыскать с ответчика более 2 миллионов тенге убытков, связанных с ремонтом дома и моральный ущерб в размере 1 миллиона тенге. - С ответчика был взыскан материальный ущерб в размере 2 миллионов тенге, а также судебные расходы за проведение строительной экспертизы, - пояснили в пресс-службе атырауского городского суда. Решение суда не вступило в законную силу. Ерлан ОМАРОВ