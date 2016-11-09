Иллюстративное фото с сайта www.kp.by Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, авария произошла ночью 7 ноября на трассе Уральск-Атырау возле поселка Алгабас Акжайыкского района ЗКО. "КамАЗ" ехал в южном направлении и внезапно у него "вылетело" заднее колесо, после чего он столкнулся с автомашиной "ВАЗ-21102". Автомашины встали у обочины. В это время по трассе двигался "ГАЗ 3110", который, как рассказали в полиции, "не обеспечив безопасность на дороге" столкнулся с автомашиной "ВАЗ", а потом ударился о "КамАЗ". В результате ДТП на месте скончалась 33-летняя пассажирка "ГАЗа". - По данному факту начато расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", - рассказали в пресс-службе.