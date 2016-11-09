Как прокомментировали ЧП в пресс-службе ДЧС, сообщение о том, что загорелась обшивка крупного торгового центра электроники и бытовой техники поступило в 22.07 по местному времени. На место возгорания выехало 4 едины спецтехники, в тушении пожара принимали участие 16 человек личного состава. - Сначала местные жители сообщили, что горит мусорный контейнер, а затем поступил звонок о возгорании самого торгового центра. Пожар был потушен в 23.23 часов, площадь возгорания составила 50 кв. м. обшивки и 25 кв. м. кровли. Эвакуация в ходе тушения не производилась, жертв и пострадавших нет, магазин был полностью спасен, - рассказал и.о. начальника УЧС г.Атырау Ринат КУРМАНГАЛИЕВ. В настоящее время уточняется причина пожара. Если окажется, что это был поджог, дело будет передано в ГОВД, если же причиной возгорания будет несоблюдение пожарной безопасности, владелец торгового центра понесет административное наказание в виде штрафа.