16 килограммов деликатеса обнаружили астраханские пограничники в автомобиле, следовавшем из Казахстана. Ценный груз был обнаружен в ходе досмотра в бензобаке машины. В тайнике находилось 32 стеклянные банки по 500 грамм каждая. Владельцем груза оказался гражданин РФ. Мужчина признался, что приобрел икру на рынке в г. Атырау для дальнейшей продажи в России. Рыночная цена этой партии деликатесной продукции составляет более 700 тысяч рублей или более 3,5 млн тенге. В отношении нарушителя и водителя автомобиля, жителя Казахстана, проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе Пограничного Управлении ФСБ по республике Калмыкия и Астраханской области. Отметим, что за перевоз через границу особо ценных водных биологических ресурсов и их производных предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.