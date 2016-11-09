Иллюстративное фото из архива "МГ" Прокуратурой области была проведена проверка деятельности АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». - В ходе проверки были выявлены несколько фактов нерационального использования государственных денег. Так к примеру, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» одному из предпринимателей выдал кредит в размере 3 млн тенге для приобретение 5 голов маточного поголовья крупного рогатого скота, 50 голов МРС и корма. Однако заемщиком на эти деньги была куплена машина марки «Тойота», - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Также АО «Аграрная кредитная корпорация» выдала кредит 9,3 млн тенге крестьянскому хозяйству на покупку 55 голов КРС. Как выяснилось позже, у фермера уже изначально было 16 голов.