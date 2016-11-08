Звонок в дежурную ДЧС поступил в 22.07 8 ноября. На место прибыли 4 пожарные машины. По свидетельствам очевидцев, огонь перекинулся на здание от мусорного контейнера, стоявшего рядом с центром. Локализовать пожар удалось через 15 минут. Сообщается, что жертв и пострадавших нет, торговый центр был закрыт. К зданию никого не подпускают. Причины и ущерб будут установлены в ближайшее время.