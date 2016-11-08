Как выяснилось, для главного актюбинского спортсмена арест гендиректора ФК «Актобе» Дмитрия ВАСИЛЬЕВА стал неожиданностью, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Фото со страницы пользователя Facebook Владимира Зобенко Фото со страницы пользователя Facebook Владимира Зобенко Руководитель управления физической культуры и спорта Искандер МАХАНОВ прокомментировал скандальное задержание. Оказывается, он только утром созванивался и разговаривал с Васильевым и даже не подозревал, что к вечеру гендиректор футбольного клуба окажется за решеткой. - Как гром среди ясного неба, как говорится. Утром, вот, буквально разговаривал по телефону, обсуждали рабочие моменты. Это мы по СМИ только сейчас узнаем, - сообщил журналистам Искандер МАХАНОВ. Чиновник рассказал, что в управлении и так собирались распрощаться с ВАСИЛЬЕВЫМ. Причина, как объяснил МАХАНОВ, в том, что игроки «Актобе» не выполнили поставленную перед клубом задачу. - Васильев и сам подавал заявление. После этого мы, в связи с тем, что в клубе идет финансовая проверка, решили его временно оставить, а потом расторгнуть договор, - говорит МАХАНОВ. - Перед ним и тренерским составом была поставлена задача войти после первого круга в шестерку лучших команд. После этого войти в четверку. Первую часть они выполнили, а вторую, к сожалению, нет. Прокомментировал чиновник от спорта и информацию о якобы замороженных счетах футбольного клуба «Актобе». По его данным, это не соответствует действительности. МАХАНОВ заверил, что игроки вовремя получают зарплату, и задолженностей по выплате нет. Напомним, почти месяц в ФК «Актобе» проходит финансовая проверка. В антикоррупционном ведомстве обещают обнародовать результаты расследования после проверки. Напомним, 8 ноября, по подозрению в хищении 300 млн бюджетных средств был задержан гендиректор ФК "Актобе" Дмитрий ВАСИЛЬЕВ. Сабина АСКАРОВА