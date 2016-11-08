10-летний мальчик попал в больницу с повреждением мошонки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 19 октября в СОШ №1 поселка Чапаево Акжайыкского района ЗКО, но об этом стало известно только сейчас. Как рассказала руководитель отдела по воспитательной работе управления образования ЗКО Роза ЗАЙНУЛЛИНА, в тот день мальчика привели в медпункт школы, потому что у него заболел живот. - После осмотра медсестрой пятиклассника отпустили домой. Позже классный руководитель выяснила, что мальчика ударили по яичкам во время игры на перемене. Спустя четыре дня бабушка привела мальчика в районную больницу и оттуда их отвезли в детскую многопрофильную больницу в Уральск, где он получал лечение в течение недели, - пояснила Роза ЗАЙНУЛЛИНА. Между тем, в управлении здравоохранения отметили, что школьник поступил в областную детскую больницу 23 октября. Был проведен осмотр гениталий мальчика, и он был госпитализирован. - 31 октября школьника выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, - сообщили в управлении здравоохранения. Стоит отметить, что с начала учебного года это уже второй случай, когда школьники в ЗКО получают подобного рода травму. 4 октября в Казталовском районе ЗКО военрук жестоко избил 10-классника.