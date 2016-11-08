Фото с сайта kovcheg.me В Мангистау команда путешественников из России приезжает не в первый раз. Центр «Ковчег» создает фильмы и клипы о ландшафтном и биологическом многообразии планеты. Фильм был создан по кадрам, снятым весной 2016 года на плато Устюрт. При просмотре фильма путешественники предлагают на полчаса перенеситесь на невероятно красивые бескрайние пространства Устюрта, бывшие когда-то дном великого океана. На съемки фильма об Устюрте ушло более полутора лет. Было проведено три экспедиции длительностью около двух месяцев. По словам путешественника Родиона БУЧУКУРИ, плато Устюрт он увидел впервые в 2008 году. С тех пор центр «Ковчег» совершил 13 экспедиций в Мангистаускую область. - Впервые в Мангистау мы приехали в 2008 году, и оказались у него в плену. Эти места пленили нас своей неповторимой красотой, которую, действительно, невозможно выразить словами. Мы пытаемся передать это с помощью клипов и фильмов, - рассказывает Родион БУЧУКУРИ. Плато Устюрт расположено в 200 километрах от Актау, составляет около 200 тысяч квадратных километров. Устюрт располагается не только в Казахстане, но и в Туркменистане и Узбекистане. Все ролики про Мангистау, снятые экологическим центром «Ковчег», можно посмотреть на их канале в YouTube. У экологического центра «Ковчег» есть сайт - kovcheg.me.