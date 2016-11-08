В прокуратуру г.Атырау обратился предприниматель с просьбой разобраться с незаконными действиями местного монополиста "Атырау Жарык". Оказалось, что при подключении к общей сети объектов малого и среднего бизнеса энергопередающая компания заставляла оформлять бизнесменов ненужный документ - схему подключения. Хотя по закону, эту процедуру обязаны проходить только специальные лицензированные компании, использующие оборудование повышенной мощности. Схему подкключения имеют право составлять только лицензированные структуры, а стоимость за их услугу составляет от 50 до 60 тысяч тенге. В остальных случаях все решалось обычным договором с энергопередающей компанией. После проведенной проверки с начала этого года прокурорами было выявлено 862 факта принудительного оформления документов монополистом "Атырау Жарык". Если учесть, что стоимость оформления одной справки составляет около 60 тыс тенге, выходит, что примерная сумма ущерба, причиненного юридическим лицам, составила более 40 миллионов тенге. Отметим, что бюрократическая преграда несла не только финансовые расходы, но и значительно затягивала сроки подключения объектов к общегородской сети. - После обращения предпринимателя нами была проведена проверка, в ходе которой установили сотни таких случаев. Мы подготовили акт реагирования в профильные органы, после чего противозаконная практика была прекращена. Хотелось бы попросить предпринимателей внимательно относиться к таким вопросам, и сообщать нам о любых фактах, вызывающих сомнение в законности, - рассказал начальник отдела прокуратуры г.Атырау Еркебулан ЕРМЕКОВ.