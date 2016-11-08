Сегодня, 8 ноября, на железнодорожном вокзале Уральска бурными аплодисментами встречали участника популярной игры "Я Чемпион", из поселка Чижа Таскалинского района ЗКО Айбатыра МЫРЗАБЕКОВА. По словам тренера команды «Жайык» Нурлана ДАКЕШОВА, они сначала участвовали в областных соревнованиях, а потом поехали в Петропавловск на игру "Я Чемпион". - У нас была сформирована команда детей от 12 до 14 лет. Самый яркий участник - это Айбатыр. Он у нас в принципе не любит проигрывать, пусть даже в самых мелких соревнованиях. Вместе с Айбатыром в соревнованиях участвовал его родной брат Айжарык, который во время соревнования по перетягиванию каната стоял первым. А Айбатыр замыкал команду, и стоял самым последним, - рассказывает Нурлан ДАКЕШОВ. - Я сам был в удивлении, потом в сметении. Мне судьи запрещали бегать вокруг ребят. Но я не мог сдержаться, у меня у самого были слезы на глазах, когда я увидел как Айбатыр тянет канат. После соревнования аким Петропавловска лично поздравил мальчика за его упорство и вручил ему подарок - велосипед. - Телефон не умолкал, были бесконечные звонки, корреспонденты разговаривали с Айбатыром, а я переводил. Нам звонили даже с Сургута. Всех задело за живое упорство Айбатыра. Его имя ему подходит, у него характер настоящего батыра,- рассказывает с восхищением тренер команды. На перроне двенадцатилетний мальчик Айбатыр МЫРЗАБЕКОВ рассказал, что увлекается почти всеми видами спорта, которые есть в поселке: это вольная борьба, баскетбол, футбол. По его признанию, свою будущую жизнь мальчик связывает со спортом, хочет быть знаменитым борцом, либо футболистом, как Криштиану Роналду. - Я плакал, потому что думал, если мы проиграем, то будем посмешищем для всех. Раз уж мы сюда приехали, то должны были выиграть. Чтобы не стать посмешищем, я тянул канат изо всех сил, как мог,- рассказал Айбатыр МЫРЗАБЕКОВ. Мальчик подчеркнул: в том, что они не проиграли, заслуга не только его, но и всех ребят.2BQrwFM3lgY