Как сообщила пресс-служба Мунайлинского районного суда, главбух школы №9, используя свое служебное положение, присвоила и растратила доверенное чужое имущество в особо крупном размере - на сумму 10,4 млн тенге. Следствием установлено, что женщина присваивала деньги в период с 18.08.2013 года по 31.12.2014 года.

Школьного бухгалтера приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в сфере финансов и бухгалтерии сроком на 5 лет. Из-за того, что у подсудимой есть малолетние дети, исполнение приговора отсрочено на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.