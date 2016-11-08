Фото из архива "МГ" Двое из них занимали посты директоров управлений, один был заместителем начальника отдела добычи нефти и газа, пятеро трудоустроились инженерами 2 категории. Все шло хорошо до тех пор, пока в компанию с проверкой не нагрянули сотрудники надзорного ведомства. Выяснилось, что инвестор, получивший разрешение на трудоустройство восьми иностранцев, должен был создать ровно столько же рабочих мест для граждан Казахстана. Но проигнорировал эти правила. - В результате нарушения требований правил, по мерам прокуратуры отозваны 8 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, - рассказал руководитель управления прокуратуры Актюбинской области Маратбек Мырзамуратов.