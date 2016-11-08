Фото со страницы пользователя Facebook Владимира Зобенко По сообщению пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции, следствием установлено, чтопутем незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 млн тенге. - При этом, размер своего «премирования» Васильев определял единолично. В том числе, выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК «Актобе» за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа Чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 млн тенге. Из указанной суммы 15 млн тенге получил сам Васильев, - сообщается на сайте Нацбюро. Как стало известно, сегодня, 8 ноября антикоррупционной службой Дмитрий ВАСИЛЬЕВ задержан и водворен в ИВС ДВД по Актюбинской области.