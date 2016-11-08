Эти деньги Дмитрий ВАСИЛЬЕВ похитил путем незаконной выплаты премиальных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы пользователя Facebook Владимира Зобенко Фото со страницы пользователя Facebook Владимира Зобенко По сообщению пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции, следствием установлено, что генеральным директором АО «Областной футбольный клуб «Актобе» Дмитрием ВАСИЛЬЕВЫМ путем незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 млн тенге. - При этом, размер своего «премирования» Васильев определял единолично. В том числе, выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК «Актобе» за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа Чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 млн тенге. Из указанной суммы 15 млн тенге получил сам Васильев, - сообщается на сайте Нацбюро. Как стало известно, сегодня, 8 ноября антикоррупционной службой Дмитрий ВАСИЛЬЕВ задержан и водворен в ИВС ДВД по Актюбинской области.