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Социум

Делегация из ЗКО приняла участие в экономическом форуме в городе Саратов

10 октября руководство акимата и представителей бизнеса ЗКО приняли участие во Втором экономическом форуме «Движение только вперед» в городе Саратов. Делегацию возглавил аким области Гали Искалиев. Граница Саратовской области с Казахстаном проходит только по территории Западно-Казахстанской области. В связи с этим придается большое значение развитию в первую очередь экономического сотрудничества с предприятиями нашего региона. В ходе прошедшего форума стало известно о ведении реконструкции автодороги от Озинок до города Саратова. Работы будут завершены не позднее 2021 года. По расчетам предста
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Делегация из ЗКО приняла участие в экономическом форуме в городе Саратов
10 октября руководство акимата и представителей бизнеса ЗКО приняли участие во Втором экономическом форуме «Движение только вперед» в городе Саратов. Делегацию возглавил аким области Гали Искалиев.
Граница Саратовской области с Казахстаном проходит только по территории Западно-Казахстанской области. В связи с этим придается большое значение развитию в первую очередь экономического сотрудничества с предприятиями нашего региона. В ходе прошедшего форума стало известно о ведении реконструкции автодороги от Озинок до города Саратова. Работы будут завершены не позднее 2021 года. По расчетам представителей бизнеса Саратовской области в 2021 году поток по данной трассе составит не менее 5 тыс. автомобилей в сутки. При встрече с акимом ЗКО представители бизнеса российских компаний сообщили о заинтересованности в строительстве кемпингов на данной трассе, заправочных станций с метаном, создании совместных предприятий по производству газовой аппаратуры, по внедрению системы поиска людей в экстренных ситуациях по всей территории области, по поставке семян подсолнечника и в иных проектах. Представители ЗКО свою очередь предложили партнерам увеличить поставки мясной продукции, макаронных изделий, трансформаторов и другое. Интересен факт, что руководители регионов Российской Федерации в отличии от казахстанских имеют некоторые преимущества по привлечению инвесторов. В частности, своим решением они могут уменьшать ставку подоходного налога для предприятий при условии вложения ими определенных инвестиций в регион. У главы нашего региона также состоялась встреча с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым. В ходе встречи речь шла об улучшении условий перевозок для Бокейординского и Жанибекского районов. В ходе форума было высказано предложение о создании в Саратовской области делового клуба друзей Казахстана. Председатель Ассамблеи народов Казахстана Нурсултан Назарбаев на одном из Съездов АНК отметил необходимость народов, входящих в ассамблею, активизировать свои отношения с бизнесом стран исторической родины. В этой связи заместитель председателя ЗКОФ АНК Гайса Капаков в ходе форума предложил создать в Саратове деловой клуб друзей Казахстана. Это предложение нашло поддержку со стороны казахской диаспоры Саратовской области и представителей бизнеса. Этот неформальный клуб предпринимателей начнет работать с ноября этого года. В работе клуба предполагается обсуждение различных инвестиционных идей, торгового сотрудничества и с выходом на руководство регионов за поддержкой в конкретном проекте. В рамках форума аким ЗКО Гали Искалиев встретился с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. На встрече руководители обсудили вопросы экономического характера, работу пункта пропуска «Фомин», создание логистического центра на границе областей, расширения культурного и научного сотрудничества. Как стало известно губернатор Валерий Радаев еще не бывал в нашем регионе. Аким области пригласил коллегу посетить с деловым визитом город Уральск в следующем году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА

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