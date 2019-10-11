Делегация из ЗКО приняла участие в экономическом форуме в городе Саратов

10 октября руководство акимата и представителей бизнеса ЗКО приняли участие во Втором экономическом форуме «Движение только вперед» в городе Саратов. Делегацию возглавил аким области Гали Искалиев. Граница Саратовской области с Казахстаном проходит только по территории Западно-Казахстанской области. В связи с этим придается большое значение развитию в первую очередь экономического сотрудничества с предприятиями нашего региона. В ходе прошедшего форума стало известно о ведении реконструкции автодороги от Озинок до города Саратова. Работы будут завершены не позднее 2021 года. По расчетам предста