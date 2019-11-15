День национальной валюты отметили в областном казахском драмтеатре им.Х.Букеевой в Уральске

Сегодня, 15 ноября, в областном казахском драматическом театре им. Х. Букеевой состоялось торжественное собрание, посвященное Дню национальной валюты Республики Казахстан. С профессиональным праздником работников финансовой системы поздравил аким области Гали Искалиев. – Сегодня исполняется 26 лет с момента введения собственной валюты страны. Национальная валюта для любого государства – это основа экономической независимости и национальной свободы. Благодаря введению тенге в 1993 году был заложен фундамент рыночных отношений и национальной банковской системы, что позволило нашей стране интегри