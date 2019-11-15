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Социум

День национальной валюты отметили в областном казахском драмтеатре им.Х.Букеевой в Уральске

Сегодня, 15 ноября, в областном казахском драматическом театре им. Х. Букеевой состоялось торжественное собрание, посвященное Дню национальной валюты Республики Казахстан. С профессиональным праздником работников финансовой системы поздравил аким области Гали Искалиев. – Сегодня исполняется 26 лет с момента введения собственной валюты страны. Национальная валюта для любого государства – это основа экономической независимости и национальной свободы. Благодаря введению тенге в 1993 году был заложен фундамент рыночных отношений и национальной банковской системы, что позволило нашей стране интегри
gorod
День национальной валюты отметили в областном казахском драмтеатре им.Х.Букеевой в Уральске
Сегодня, 15 ноября, в областном казахском драматическом театре им. Х. Букеевой состоялось торжественное собрание, посвященное Дню национальной валюты Республики Казахстан.
С профессиональным праздником работников финансовой системы поздравил аким области Гали Искалиев. – Сегодня исполняется 26 лет с момента введения собственной валюты страны. Национальная валюта для любого государства – это основа экономической независимости и национальной свободы. Благодаря введению тенге в 1993 году был заложен фундамент рыночных отношений и национальной банковской системы, что позволило нашей стране интегрироваться в мировую экономику и проводить независимую кредитно-денежную политику. Знание истории становления национальной валюты помогает глубже понять суть экономической модели Казахстана. Казахстанский тенге родился 15 ноября 1993 года, сменив обесценившийся после распада СССР советский рубль. С тех пор тенге пережил три девальвации и несколько редизайнов. Национальная валюта за 26 лет прошла немалый путь, меняя внешность и курс к другим валютам. Первые деньги дизайнеры разработали в течение двух месяцев и отправили в Великобританию, поскольку у страны не было технических возможностей напечатать валюту самостоятельно. Своя Банкнотная фабрика появилась лишь спустя два года после того, как национальная валюта находилась в обороте. Специалисты британской фирмы «Харрисон и сыновья» по эскизам, привезенным казахстанцами, создали оттиски и напечатали первые купюры. Для хранения первой партии денег были подготовлены особые подземные склады. Все тенге привезли в Казахстан 4 самолета ИЛ-76. За неделю они 18 раз слетали в Лондон и обратно. Когда тенге привезли в страну, кассиры работали не покладая рук, даже без обеденного перерыва. Тенге прошло большой исторический путь. Поздравляю всех работников финансовой сферы с профессиональным праздником. Пусть и в дальнейшем ваша работа будет направлена на развитие и укрепление экономики и финансового потенциала страны, – сказал аким области Гали Искалиев. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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