Деньги у коллеги украла медсестра из Уральска

Девушка сняла со счёта коллеги 40 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции сообщили, что с заявлением обратилась 22-летняя медсестра городской поликлиники №6. С её банковского счёта пропали 40 тысяч тенге. Как оказалось, ранее её 29-летняя коллега, находясь в раздевалке, похитила из кармана сумки банковскую карточку. После чего пошла и сняла с карты 40 тысяч тенге. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь