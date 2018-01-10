Реконструкция путепровода идет с опережением графика, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе городского акимата сообщили, что на сегодняшний день уже завершен монтаж 130 балок. - Реконструкция началась в марте 2017 года. Планировалось, что на его строительство понадобится два года, однако строительная компания намерена завершить все работы уже к концу лета. Ориентировочно, его откроют в августе или сентябре 2018 года, - пояснили в пресс-службе акимата г. Уральск. Напомним, деповской путепровод был закрыт на реконструкцию 1 марта, срок сдачи его был намечен на 2019 год. Всего на реконструкцию моста было выделено 2,3 млрд тенге.