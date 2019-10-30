Деревья в парке трогать не будем - руководитель отдела ПТ и АД Уральска

Генеральный план по строительству дороги к мосту через реку Чаган в новый микрорайон Акжайык решили откорректировать, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, одним из масштабных проектов является строительство моста через реку Чаган, который будет вести к новому микрорайону Акжайык. – Мы провели общественные слушания, выслушали мнение жителей и активистов. Сейчас корректируем проект, точная схема еще не утверждена. Но мы уже уверенно можем сказать, что отходим о