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Социум

Деревья в парке трогать не будем - руководитель отдела ПТ и АД Уральска

Генеральный план по строительству дороги к мосту через реку Чаган в новый микрорайон Акжайык решили откорректировать, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, одним из масштабных проектов является строительство моста через реку Чаган, который будет вести к новому микрорайону Акжайык. – Мы провели общественные слушания, выслушали мнение жителей и активистов. Сейчас корректируем проект, точная схема еще не утверждена. Но мы уже уверенно можем сказать, что отходим о
Арайлым Усербаева
Деревья в парке трогать не будем - руководитель отдела ПТ и АД Уральска
Генеральный план по строительству дороги к мосту через реку Чаган в новый микрорайон Акжайык решили откорректировать, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, одним из масштабных проектов является строительство моста через реку Чаган, который будет вести к новому микрорайону Акжайык. – Мы провели общественные слушания, выслушали мнение жителей и активистов. Сейчас корректируем проект, точная схема еще не утверждена. Но мы уже уверенно можем сказать, что отходим от территории городского парка и культуры. Если раньше мы говорили, что придется вырубить 1500 деревьев, то сейчас это количество уменьшилось до 700. Все деревья являются дикорастущими, никто их не сажал, кустарники и деревья растут в пойме реки. Деревья, растущие в парке, вырубке не подлежат. Кроме этого, теперь нет необходимости сносить дома. Ведь согласно генеральному плану, планировался снос 26 домов, теперь такой необходимости нет и дорога к мосту будет проходить по улице Сдыкова мимо кладбища, - рассказал Айдар Менеев. Стоит отметить, что вместо вырубленных деревьев подрядчик должен будет высадить в пять раз больше саженцев и ухаживать за ними до 10 лет. – Подрядная организация, которая будет строить мост, должна будет высадить саженцы деревьев. В рамках гарантийных обязательств они будут ухаживать за ними и следить за тем, чтобы они прижились. Примерно 20 ноября у нас пройдут еще одни общественные слушания, где мы представим горожанам новый проект, - добавил Айдар Менеев. Напомним, жители Уральска выступили против вырубки полутора тысяч деревьев при строительстве моста через Чаган. Позже на общественных слушаниях они заявили, что вырубка деревьев нанесет непоправимый вред окружающей среде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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