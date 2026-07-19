Дешевые кредиты и экспорт мяса: министр сельского хозяйства встретился с фермерами ЗКО

ЗКО с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров. Глава ведомства побывал на полях крестьянского хозяйства "Атамұра" в Таскалинском районе, где встретился с местными аграриями и рассказал о новых мерах господдержки.

Как отметил министр, глава государства поставил четкие задачи по развитию животноводства, и у Западного Казахстана в этом направлении огромный потенциал.

-В этом году мы запустили программу льготного кредитования всего под 6% годовых. В рамках программ "Игілік", "Береке" и "Жайлау" займы могут получить те, кто планирует закупать не только крупный рогатый скот, но и мелкий маточный скот. Если у фермеров нет возможности кредитоваться через банки, мы выделяем средства через местную СПК (Социально-предпринимательскую корпорацию). Главная проблема решена - рынок открыт, экспорт мяса разрешен. Государство создает все условия, но теперь важно делать упор не на количество, а на качество продукции", - подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Также министр сообщил, что на повышение зарплат ветеринарных специалистов в стране предусмотрено 25 млрд тенге. Сапаров добавил, что в вопросах профилактики болезней скота и своевременного внесения данных в единую базу должна расти ответственность не только ветеринаров, но и самих владельцев подворий.

Руководитель хозяйства "Атамұра" Замир Сарсенбаев ознакомил министра с ходом полевых работ. В этом году хозяйство засеяло 11 видами различных культур площадь в 10 тысяч гектаров.

Сейчас аграрии района уже вовсю убирают озимую пшеницу. Показатели в этом году радуют: средняя урожайность составляет 50–51 центнер с гектара. Сами хлеборобы связывают такой высокий результат с эффективностью государственной поддержки.

В завершение встречи западноказахстанские фермеры смогли напрямую задать вопросы министру, руководителям профильных комитетов и представителям финансовых институтов, прибывших в составе делегации.