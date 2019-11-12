Десятки женщин устроили скандал в отделе занятости Уральска из-за задержки АСП (фото, видео)

Мамы пришли требовать свои выплаты с маленькими детьми. Все они жалуются на безденежье и безысходность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 ноября, в отделе занятости и социальных программ города Уральск собрались более двадцати многодетных мам и тех, кто получает адресную социальную помощь. Они требовали выплатить им АСП и уверяли, что задержка поступления пособия происходит уже не в первый раз. Зухра Утегенова - мама троих детей, у одного из них задержка речевого развития. Семья живет на съемной квартире в аварийном доме, работает Зухра в столовой за 30 тысяч тенге. - Еди