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Происшествия Социум

Десятки женщин устроили скандал в отделе занятости Уральска из-за задержки АСП (фото, видео)

Мамы пришли требовать свои выплаты с маленькими детьми. Все они жалуются на безденежье и безысходность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 ноября, в отделе занятости и социальных программ города Уральск собрались более двадцати многодетных мам и тех, кто получает адресную социальную помощь. Они требовали выплатить им АСП и уверяли, что задержка поступления пособия происходит уже не в первый раз. Зухра Утегенова - мама троих детей, у одного из них задержка речевого развития. Семья живет на съемной квартире в аварийном доме, работает Зухра в столовой за 30 тысяч тенге. - Еди
Кристина Кобина
Десятки женщин устроили скандал в отделе занятости Уральска из-за задержки АСП (фото, видео)
Мамы пришли требовать свои выплаты с маленькими детьми. Все они жалуются на безденежье и безысходность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 12 ноября, в отделе занятости и социальных программ города Уральск собрались более двадцати многодетных мам и тех, кто получает адресную социальную помощь. Они требовали выплатить им АСП и уверяли, что задержка поступления пособия происходит уже не в первый раз. Зухра Утегенова - мама троих детей, у одного из них задержка речевого развития. Семья живет на съемной квартире в аварийном доме, работает Зухра в столовой за 30 тысяч тенге. - Единственная помощь и облегчение для меня - это АСП, алименты я уже 6 лет не могу выбить из отца своих детей. Куда мне деться? Ведь если я не заплачу за квартиру, останусь с детьми на улице. У меня нет выхода, я приду и буду жить здесь, - плача говорит Зухра. - Меня и так попросили уйти из одной организации, потому что я мать-одиночка и мне все время надо кого-то проводить (из детей - прим. автора), кого-то встретить со школы. Приготовить, покормить. Все обязанности на моих плечах. Устроилась в столовую со свободным графиком, но этих денег мне вовсе не хватает. В стенах отдела занятости нас только кормят "завтраками" и обещают, что выплаты поступят, время идет - денег нет. Скажите, куда мне теперь деться? Некоторые многодетные мамы рассказали, что тем получателям, кто устраивал скандалы в отделе занятост, уже начислили АСП, а тем, кто все-таки остался без выплат, остается выйти на площадь или идти  и требовать денег в акимат города Уральска. - Ну куда это годиться? Почему мы должны приходить и выбивать свои деньги. Ведь это помощь от государства. У меня тоже трое детей и сейчас я в положении. Нам нужен определенный график. То обещали 10 ноября выплатить адресную помощь за октябрь, сегодня уже 12 ноября. Теперь вовсе сказали, что поступление денег будет 28 числа. Никто ничего объяснять не хочет, - рассказала Айжан Сапарова. - Кто решит наши проблемы? Есть те, кто не могут получить два и три месяца выплаты. Я лично не получила только за октябрь. Сейчас я в положении четвертым ребенком, трачу на это такие нервы. Получала 86 тысяч тенге, муж работает, но этого не хватает. Неужели каждый месяц нам нужно отвоевывать свои деньги? Еще одна получатель АСП Асель Жуманиязова пришла с тем, чтобы ей сделали график, по которому она должна вернуть АСП государству. - У меня муж отработал один месяц на вахте, получил 200 тысяч тенге. Мне прекратили выплаты и вернуть сумму, которую я получила за один месяц. Теперь эти 90 тысяч я не могу отдать. Мне просто не из чего отдавать. Муж по-прежнему зарабатывает на стройке. А троих детей кормить будет нечем, - поясняет Асель Жуманиязова. - Ну хотя бы дали график. Я сейчас в декретном отпуске. Хочу снова оформить начисления адресной помощи. Многодетная мать-одиночка Куралай Арыстанова воспитывает пятерых детей. Она жалуется на то, что из-за задержки выплат не может купить детям зимние куртки и обувь. - Я тяну всю семью одна. Муж алименты не платит. Получала раньше без проблем, все в срок, а теперь так получилось, что нет денег, да и взять неоткуда. АСП начисляли 124 тысячи тенге, как-то перебивались, где-то экономили, жили. А теперь боюсь, что дети мои замерзнут, нет средств одеть их, - сказала расстроенная Куралай Арыстанова. - У меня еще ипотека. В отделе занятости и социальных программ города Уральска заверили, что такая задержка связана с тем, что увеличилось количество получающих АСП. К примеру, в сентябре было 3 тысячи получателей АСП, в ноябре количество увеличилось. Теперь получателей более 4 тысяч человек. - У нас адресная социальная помощь выплачивается на постоянной основе и задержек по два-три месяца не было. Да, на данный момент пару дней нет выплат, но в течение недели все получат АСП в полном размере. Сейчас из республиканского бюджета поступят деньги, потом полностью все выплатим. АСП начисляется из местного и республиканского бюджетов. Графика выплат определенного на сегодняшний день нет, - пояснил заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ города Уральска Наурызбай Дауешов.
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задержка выплаты АСП

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