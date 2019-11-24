Дети выступили вместо медиков на фестивале здоровья в Атырау

Городской фестиваль здоровья прошел в школе №22, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Окулист, гастроэнтеролог, стоматолог и даже хирург - этим специалистам всего по девять лет, а каждый уже знает свою тему. Такие "медики" выступили на городском фестивале здоровья в школе №22 имени Алии Молдагуловой, чтобы рассказать своим сверстникам о различных заболеваниях. - Мы решили таким образом донести до ребят правила здорового образа жизни, ведь когда говорит твой ровесник, всё запоминается и усваивается лучше, - отметила учитель начальных классов Анаргуль Адилова. На фестивале здоровья дети-в