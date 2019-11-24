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Социум

Дети выступили вместо медиков на фестивале здоровья в Атырау

Городской фестиваль здоровья прошел в школе №22, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Окулист, гастроэнтеролог, стоматолог и даже хирург - этим специалистам всего по девять лет, а каждый уже знает свою тему. Такие "медики" выступили на городском фестивале здоровья в школе №22 имени Алии Молдагуловой, чтобы рассказать своим сверстникам о различных заболеваниях. - Мы решили таким образом донести до ребят правила здорового образа жизни, ведь когда говорит твой ровесник, всё запоминается и усваивается лучше, - отметила учитель начальных классов Анаргуль Адилова. На фестивале здоровья дети-в
gorod
Дети выступили вместо медиков на фестивале здоровья в Атырау
Городской фестиваль здоровья прошел в школе №22, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Окулист, гастроэнтеролог, стоматолог и даже хирург - этим специалистам всего по девять лет, а каждый уже знает свою тему. Такие "медики" выступили на городском фестивале здоровья в школе №22 имени Алии Молдагуловой, чтобы рассказать своим сверстникам о различных заболеваниях. - Мы решили таким образом донести до ребят правила здорового образа жизни, ведь когда говорит твой ровесник, всё запоминается и усваивается лучше, - отметила учитель начальных классов Анаргуль Адилова. На фестивале здоровья дети-врачи поведали о правильной чистке зубов, о вреде жвачки, посоветовали - сколько часов нужно проводить за компьютером или планшетом и даже рассказали о местном объединении "Атырау. Маленькая страна", занимающемся иппотерапией. - Мне кажется, нашим школьникам понравилось, как мы подготовились, - говорит "дантист"-четвероклассница Аня Зражевская. - И , кстати, после этого мероприятия я уже знаю, кем стану в будущем! На фестивале также были организованы спортивный флешмоб, мероприятие по правильному питанию и другие.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
Дети фестиваль здоровья

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