Детсад в Уральске идет под снос: родители малышей возмущены

Родители были возмущены тем, что их не предупредили и накануне зимы они вынуждены искать другие варианты для своих малышей.

Речь идет о дошкольном учреждении №28 "Карлыгаш", которое находится в старой части города. Совсем недавно родителям малышей объявили, что детский сад закрывают на ремонт.

- Нас поставили перед фактом. Мы вчера узнали, что детсад закрывается, что здесь начнется ремонт. Но почему зимой? Что они собираются делать зимой? Все работы встанут. Куда мы денем детей? Сегодня мы собрались на собрание, но легче нам не стало - решения как такового нет. Говорят, что по решению суда наш детский сад будут сносить. Почему это нельзя было сделать летом? Летом, в период отпусков мы могли бы поискать другие варианты, отвезти ребенка к бабушке в конце концов. А сейчас что нам делать? мы все на работе, даже если нам выделят место в других детсадах - это будет дальше, чем этот, нужно к нему привыкать, отвозить ребенка на полдня и все такое. Но мы же на работе. Почему у нас все решается за один день и совершенно не учитываются интересы детей и родителей?! - говорит мама детсадовца.

Родителей возмущает, что и администрация, и чиновники видели состояние здания дошкольного учреждения и только сейчас озадачилось решением проблемы.

- Чего они ждали?! Почему нельзя было весной-летом провести работы? Тут многоэтажки за лето строят, уж трехэтажное здание построили бы! Вот нам сейчас что делать? В центре все детсады забиты, а если нас направят в садики в другом районе города? У меня нет автомобиля, и моя работа здесь, в центре. Мне что тогда делать? С работы увольняться?! Кто меня кормить будет? Чиновники? - говорят собравшиеся родители.

В ДО "Карлыгаш" сообщили: ТОО "Сарапшы" провел экспертизу и дал заключение, что здание аварийное. По решению суда здание должно быть снесено. Согласно информации на сайте дошкольного учреждения, здание было построено в 1962 году.

Между тем, руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова успокоила родителей, сообщив, что у них есть время на обжалование решения суда о сносе детского сада и они будут подавать апелляцию. Кроме того, они намерены искать свободное помещение неподалеку от детсада, чтобы дети и работники ДО "Карлыгаш" переехали туда на время строительства. К слову, на собрании был и депутат, руководитель ассоциации дошкольных организаций Борис Лаврентьев, который сказал, что, возможно, это будет помещение в школе-гимназии вальдорфской ориентации.

В итоге было принято решение, что утром члены попечительского совета школы придут в отдел образования, где совместно будут разрабатывать план по решению возникшей проблемы.