Детские SIM-карты планируют ввести в Казахстане

На площадке СЦК вице-министр просвещения Едил Оспан рассказал о вопросах цифровой безопасности детей.

Так, в рамках реализации принятого в 2023 году Комплексного плана по защите детей от насилия министерством просвещения инициировано внедрение детской SIM-карты для повышения цифровой безопасности детей. Это специальный тарифный план мобильной связи, который призван улучшить безопасность и контроль за использованием мобильных устройств детьми.

Детские SIM-карты имеют ряд преимуществ, такие как родительский контроль, безопасность и защиту от нежелательного контента и отслеживание местоположения ребенка, считают в ведомстве.

— Международный опыт показывает, что детские SIM-карты активно поддерживаются операторами связи и сопровождаются государственными инициативами в области цифровой безопасности, что позволяет родителям эффективно контролировать использование телефонов детьми. В Казахстане операторы предлагают тарифы, ограниченные доступом к образовательным ресурсам, но не обеспечивают полноценный контроль за безопасным поведением детей в интернете. Предлагаемая министерством инициатива позволит расширить возможности контроля за безопасностью детей в сети и обеспечит родителям более высокий уровень защиты своих детей в цифровом пространстве, - заявил Едил Оспан.

Стоит отметить, что в Казахстане уже начата работа по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для усиления мер безопасности детей в Интернете.