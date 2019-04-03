Детский лагерь «Ақ Бұлақ» приглашает отдохнуть и оздоровиться в летние каникулы

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ақ Бұлақ» оснащен спортивно-игровыми сооружениями и объектами, рассчитанными на активный отдых: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, ледовая арена, крытый 25-метровый бассейн, конноспортивный комплекс, гондольная и кресельная канатные дороги, боулинг, настольный теннис и горнолыжный стадион.- Основная задача лагеря – развитие творческого потенциала и личности каждого ребенка. Здесь детям помогают раскрыть таланты, научиться применять их в игре, в общении и в повседневной жизни, - рассказала руководитель компании Premium Education and Tourism Зоя Амрахова. - Уникальность программы заключается в том, что тематические дни не повторяются, и дети ежедневно погружаются в новую атмосферу познавательно-развлекательных программ, где их ждут: экскурсии на канатных дорогах, обучение катанию на коньках на ледовой арене, плавание в крытом бассейне, катания на лошадях, познавательные походы, игры и соревнования (футбол, баскетбол, пионербол, волейбол, шахматы, настольный теннис, дартс, эстафеты и так далее), ролевые игры-квесты на свежем воздухе, творческие конкурсы, интеллектуальные викторины, отрядные дела, интерактивные шоу-программы, кино, дискотеки, костры и многое другое. В стоимость входит: проживание в корпусе с просторными, светлыми, уютными, 4-х местными номерами с удобствами на этаже, питание, медстраховка, трансфер изв аэропорт, сопровождение групп-лидера, спортивные и развлекательные мероприятия. Авиабилеты оплачиваются дополнительно. • 1-я смена с 07 июня по 16 июня (10 дней) – 140 000 тг. • 2-я смена с 18 июня по 29 июня (12 дней) – 160 000 тг. • 3-я смена с 01 июля по 14 июля (14 дней) – 180 000 тг. • 4-я смена с 17 июля по 29 июля (14 дней) – 180 000 тг. • 5-я смена с 31 июля по 13 августа (14 дней) – 180 000 тг. • 6-я смена с 15 августа по 26 августа (12 дней) – 160 000 тг. Наш адрес: г. Атырау, пр. И. Тайманова, 58, офис 5а Тел: 8 702 111 72 00, 8 778 190 49 93. г. Уральск, пр. Евразия 61, 3 этаж, офис 1 Тел: +7 707 676 71 90 – Алия Казиуллина Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Детский лагерь «Ақ Бұлақ» приглашает отдохнуть и оздоровиться в летние каникулы
Компания Premium Education and Tourism предлагает родителям подумать о летнем отдыхе своих детей уже сейчас и приглашает провести лето с пользой для здоровья в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ақ Бұлақ». Детский лагерь расположен в экологически чистом живописном ущелье Заилийского Алатау. Отряды формируются по трем возрастным категориям: с 7 до 9 лет, с 10 до 12 лет и с 13до 14 лет. На 10-12 детей один вожатый. Вожатые - молодые, энергичные, творческие и горные специалисты, прошедшие подготовку в «Школе вожатых» и имеющие опыт работы с детьми. Детский спортивно-оздоровительный лагерь