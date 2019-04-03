Детский лагерь «Ақ Бұлақ» приглашает отдохнуть и оздоровиться в летние каникулы

Компания Premium Education and Tourism предлагает родителям подумать о летнем отдыхе своих детей уже сейчас и приглашает провести лето с пользой для здоровья в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ақ Бұлақ». Детский лагерь расположен в экологически чистом живописном ущелье Заилийского Алатау. Отряды формируются по трем возрастным категориям: с 7 до 9 лет, с 10 до 12 лет и с 13до 14 лет. На 10-12 детей один вожатый. Вожатые - молодые, энергичные, творческие и горные специалисты, прошедшие подготовку в «Школе вожатых» и имеющие опыт работы с детьми. Детский спортивно-оздоровительный лагерь