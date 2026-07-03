Девушка притворилась медсестрой и украа младенца из роддома

В Германии полиция разыскивает женщину, которая похитила новорожденного ребенка из неонатального отделения больницы. Об этом сообщает Mirror, передает МойГород.

Происшествие произошло в городе Люденшайд (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). По предварительным данным, неизвестная вошла в палату, представилась медицинским работником и сообщила матери, что забирает младенца на осмотр. Женщина была одета в форму медсестры, поэтому у роженицы не возникло подозрений.

Спустя примерно час семидневного малыша обнаружили на лестничной площадке многоуровневой парковки недалеко от больницы. Ребенок находился без одежды рядом с билетным автоматом. Его немедленно вернули в медицинское учреждение. По словам врачей, состояние младенца оценивается как удовлетворительное.

Сейчас правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и проводят масштабные поиски подозреваемой. По ориентировке, женщине около 25–30 лет, она худощавого телосложения, ростом примерно 170 сантиметров, со светлыми волосами, заплетенными в косу.

Мотив похищения пока остается неизвестным.