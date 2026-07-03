В супермаркетах Уральска запустили праздничные скидки до 15%: список адресов

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО, цель акции - поддержать потребительский спрос, проявить социальную ответственность бизнеса и обеспечить жителей качественной продукцией по доступной цене.
Специальные праздничные скидки до 15% действуют с 1 по 7 июля 2026 года. Где искать скидки в Уральске:
Set Sail Food
- пр. Абая, 101
- ул. Курмангазы, 173/1
Минимаркет Nazel
- ул. Самал, 70/3
- ул. Монкеулы, 97
Социальный
- пр. Абулхаир хана, 175
- ул. Монкеулы, 79/1
Анвар
- ул. А. Молдагуловой, 26/1
- пр. Абулхаир хана, 78/3
Суровский
- пр. Абая, 61
- ул. С. Дауымова, 69/2
Дина
- ул. Д. Нурпеисовой, 17/1
- ул. Придорожная, 65/2
- мкрн. Жеңіс, 3
Пешеход
- ул. С. Датова, 28/2
- пр. Абулхаир хана, 179
- ул. Курмангазы, 164
- ул. Х. Есенжанова, 34
- ул. Курмангазы, 109
Участие такого количества популярных торговых сетей позволит охватить как можно больше жителей Уральска и пригородов. Горожан и гостей Приуралья приглашают воспользоваться возможностями акции и закупиться к праздникам с выгодой для семейного бюджета.