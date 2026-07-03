Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В супермаркетах Уральска запустили праздничные скидки до 15%: список адресов

В ЗКО стартовала республиканская акция "Bereke Fest", приуроченная к вступлению в силу новой Конституции РК. Всю первую неделю июля крупные торговые сети Уральска будут предлагать горожанам товары по сниженным ценам.
Арайлым Усербаева
В супермаркетах Уральска запустили праздничные скидки до 15%: список адресов
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО, цель акции - поддержать потребительский спрос, проявить социальную ответственность бизнеса и обеспечить жителей качественной продукцией по доступной цене.

Специальные праздничные скидки до 15% действуют с 1 по 7 июля 2026 года. Где искать скидки в Уральске:

Set Sail Food

  • пр. Абая, 101
  • ул. Курмангазы, 173/1

Минимаркет Nazel

  • ул. Самал, 70/3
  • ул. Монкеулы, 97

Социальный

  • пр. Абулхаир хана, 175
  • ул. Монкеулы, 79/1

Анвар

  • ул. А. Молдагуловой, 26/1
  • пр. Абулхаир хана, 78/3

Суровский

  • пр. Абая, 61
  • ул. С. Дауымова, 69/2

Дина

  • ул. Д. Нурпеисовой, 17/1
  • ул. Придорожная, 65/2
  • мкрн. Жеңіс, 3

Пешеход

  • ул. С. Датова, 28/2
  • пр. Абулхаир хана, 179
  • ул. Курмангазы, 164
  • ул. Х. Есенжанова, 34
  • ул. Курмангазы, 109

Участие такого количества популярных торговых сетей позволит охватить как можно больше жителей Уральска и пригородов. Горожан и гостей Приуралья приглашают воспользоваться возможностями акции и закупиться к праздникам с выгодой для семейного бюджета.

скидки супермаркет

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article