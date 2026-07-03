В супермаркетах Уральска запустили праздничные скидки до 15%: список адресов

В ЗКО стартовала республиканская акция "Bereke Fest", приуроченная к вступлению в силу новой Конституции РК. Всю первую неделю июля крупные торговые сети Уральска будут предлагать горожанам товары по сниженным ценам.

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО, цель акции - поддержать потребительский спрос, проявить социальную ответственность бизнеса и обеспечить жителей качественной продукцией по доступной цене.

Специальные праздничные скидки до 15% действуют с 1 по 7 июля 2026 года. Где искать скидки в Уральске:

Set Sail Food

пр. Абая, 101

ул. Курмангазы, 173/1

Минимаркет Nazel

ул. Самал, 70/3

ул. Монкеулы, 97

Социальный

пр. Абулхаир хана, 175

ул. Монкеулы, 79/1

Анвар

ул. А. Молдагуловой, 26/1

пр. Абулхаир хана, 78/3

Суровский

пр. Абая, 61

ул. С. Дауымова, 69/2

Дина

ул. Д. Нурпеисовой, 17/1

ул. Придорожная, 65/2

мкрн. Жеңіс, 3

Пешеход

ул. С. Датова, 28/2

пр. Абулхаир хана, 179

ул. Курмангазы, 164

ул. Х. Есенжанова, 34

ул. Курмангазы, 109

Участие такого количества популярных торговых сетей позволит охватить как можно больше жителей Уральска и пригородов. Горожан и гостей Приуралья приглашают воспользоваться возможностями акции и закупиться к праздникам с выгодой для семейного бюджета.