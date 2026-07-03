85 дворов оказались затоплены после ливня в Мангистауской области

Сильный ливень стал причиной подтопления частного сектора в селе Бейнеу Мангистауской области. По информации пресс-службы акимата Бейнеуского района, вода зашла на территорию 85 дворов.

Для ликвидации последствий разгула стихии и обеспечения безопасности местных жителей районные службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты ведут активные мероприятия по отводу воды и восстановлению инфраструктуры.

- В настоящее время дождевая вода скопилась во дворах 85 жилых домов в селе. С помощью специальной техники откачано более 7 тыс. кубометров воды. В настоящее время в откачке и восстановительных работах задействовано 25 единиц специальной техники и 37 сотрудников. Работа ведется круглосуточно, - прокомментировали ситуацию в районном акимате.

В ведомстве также добавили, что для оперативного реагирования на обращения пострадавших граждан и координации помощи запущена специальная горячая линия.