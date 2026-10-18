Девушка выпала из самолёта с высоты трех километров и 11 дней выживала в джунглях

Самолет попал в сильную грозу, после чего в крыло ударила молния. Вскоре воздушное судно начало разрушаться прямо в небе. Джулиана оказалась в свободном падении с высоты около трех километров.Она была пристегнута к креслу, которое вместе с частью ряда сидений вращалось в воздухе. Девушка потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила себя посреди тропического леса.

24 декабря 1971 года 17-летняя Джулиана Кёпке летела вместе с матерью над перуанской Амазонией. Они направлялись в город Пукальпа, где их ждал отец девушки. Никто из пассажиров не подозревал, что обычный предрождественский перелет обернется одной из самых невероятных историй выживания в авиации, передает МойГород

Она выжила после падения, но самое тяжелое испытание было впереди.

Рождественский рейс, который закончился катастрофой

Рейс LANSA 508 вылетел из Лимы и должен был сделать промежуточную остановку в Пукальпе, прежде чем продолжить путь в Икитос. На борту находились 92 человека — 86 пассажиров и шесть членов экипажа.

Джулиана сидела у окна рядом с матерью, биологом Марией Кёпке. Когда самолет вошел в грозовую зону, началась сильная турбулентность. Пассажиров охватила паника: багаж падал с полок, люди кричали, а воздушное судно трясло из стороны в сторону.

Затем произошел удар молнии. Вскоре самолет начал разрушаться в воздухе.

Позднее Джулиана вспоминала, что в какой-то момент увидела под собой вращающийся зеленый лес. После этого она потеряла сознание.

Когда девушка пришла в себя, вокруг стояла тишина. Она лежала среди густой растительности, все еще пристегнутая к креслу. Самолета рядом не было, матери тоже.

Джулиана Кепке с детства увлекалась биологией, эти знания в какой-то степени помогли ей выжить 10 дней в джунглях.

Кадр из фильма «Чудеса еще случаются»

Из 92 человек, находившихся на борту, Джулиана оказалась единственной, кто пережил катастрофу и впоследствии смог самостоятельно выбраться из джунглей. По данным расследования и последующим сообщениям, некоторые другие пассажиры первоначально также пережили падение, однако погибли до того, как к ним добралась помощь.

Травмы, страх и полная неизвестность

Джулиана получила сотрясение мозга, сломала ключицу и получила глубокие порезы. Одно из повреждений впоследствии осложнилось инфекцией. Девушка также лишилась очков, поэтому ориентироваться в незнакомой местности ей было еще труднее.

Она провела ночь на месте падения, а на следующее утро попыталась понять, что делать дальше. Вокруг простирались влажные тропические заросли, сквозь которые было почти невозможно пробраться. В лесу водились ядовитые змеи и насекомые, а найти безопасную пищу было непросто.

В поисках матери Джулиана осматривала местность и прислушивалась к звукам. Однако ни ее мать, ни другие пассажиры не отзывались.

Девушка понимала: оставаться на месте опасно. Если спасатели не смогут обнаружить обломки самолета, ей придется искать выход самостоятельно.

Знания, которые помогли остаться в живых

У Джулианы было одно важное преимущество перед человеком, впервые оказавшимся в тропическом лесу. Ее родители были учеными-зоологами, изучавшими природу Перу, и с детства знакомили дочь с жизнью Амазонии.

Девушка знала, что в джунглях лучше не пробовать незнакомые растения и что ручей может привести к реке, а та — к людям. Поэтому она решила двигаться вдоль воды.

Несмотря на травмы, Джулиана шла через лес, стараясь держаться выбранного направления. Она страдала от голода, усталости и боли. Дожди не прекращались, а густая растительность мешала двигаться быстро. Ночью приходилось искать укрытие среди деревьев.

Постепенно девушка ослабевала. Ей попадались обломки самолета и тела погибших пассажиров. Однажды она увидела несколько кресел с людьми, которые, судя по всему, также пережили первоначальное падение, но не дождались спасения.

Среди погибших Джулиана искала мать. Она проверяла, не принадлежит ли кому-нибудь из найденных тел знакомая одежда или обувь. Но убедиться, что Мария погибла, девушка не могла.

После того, как медики оказали Джулиане Кепке помощь, ее доставили на вертолете в Пукальпу, к отцу.

Фото: BBC

Все это время она продолжала идти вдоль воды. Именно знания, полученные благодаря родителям, помогали ей принимать решения, которые в незнакомой среде могли стать вопросом жизни и смерти.

Одиннадцать дней борьбы за жизнь

Дни в джунглях сливались в один. Джулиана почти ничего не ела, не могла нормально обработать раны и постоянно рисковала столкнуться с опасными животными. В поврежденной руке началось заражение, а в ране появились личинки насекомых.

В какой-то момент девушка нашла небольшое укрытие, которым пользовались местные лесорубы. Там она обнаружила емкость с бензином и вспомнила, что отец когда-то использовал его для обработки раны у животного. Джулиана решила повторить этот способ, чтобы избавиться от личинок. Это был отчаянный шаг, продиктованный желанием остановить заражение, а не безопасный метод лечения.

Девушка оставалась в укрытии, пока не услышала голоса. На следующий день туда пришли местные мужчины, занимавшиеся лесными работами. Увидев истощенную, раненую незнакомку, они сначала испугались.

Джулиана смогла объяснить им на испанском, кто она и что произошло. Мужчины поняли, что перед ними выжившая пассажирка разбившегося самолета.

Они помогли ей добраться до населенного пункта на каноэ, после чего девушку доставили в больницу. С момента катастрофы прошло около 11 дней.

Жизнь после падения

Выживание Джулианы стало международной сенсацией. История подростка, пережившего падение с огромной высоты и сумевшего самостоятельно пройти через Амазонию, привлекла внимание журналистов и исследователей.

Однако спасение не избавило ее от тяжелых последствий катастрофы. В авиакатастрофе погибла ее мать, и Джулиане пришлось пережить не только физическое восстановление, но и утрату близкого человека.

Кадр из д/ф «Крылья надежды»

Несмотря на пережитое, девушка не отвернулась от науки. Она изучала биологию, продолжила заниматься исследованиями и вернулась к работе в Перу. Впоследствии Джулиана участвовала в изучении тропических лесов и их охране.

Ее история легла в основу книги воспоминаний When I Fell From the Sky («Когда я упала с неба»), а также документальных и художественных фильмов.

Почему она выжила?

Точного объяснения, почему падение с такой высоты не стало для Джулианы смертельным, нет. Исследователи предполагают, что важную роль сыграло сочетание обстоятельств: девушка оставалась пристегнутой к ряду кресел, которые могли частично замедлить падение и изменить его траекторию. Возможно, удар также смягчили густая растительность и особенности места приземления.

Но одной удачи было недостаточно. После падения Джулиана оказалась в среде, где любая ошибка могла привести к гибели. Ей помогли знания о тропическом лесе, способность ориентироваться по воде и решимость продолжать путь, несмотря на травмы и истощение.

История Джулианы Кёпке остается одним из самых поразительных примеров выживания после авиакатастрофы. Она пережила падение с высоты около трех километров, потеряла мать и провела 11 дней в джунглях, прежде чем встретила людей. Ее спасение стало результатом редкого стечения обстоятельств, знаний и невероятной стойкости.