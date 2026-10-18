Девушка выпала из самолёта с высоты трех километров и 11 дней выживала в джунглях

24 декабря 1971 года 17-летняя Джулиана Кёпке летела вместе с матерью над перуанской Амазонией. Они направлялись в город Пукальпа, где их ждал отец девушки. Никто из пассажиров не подозревал, что обычный предрождественский перелет обернется одной из самых невероятных историй выживания в авиации, передает МойГород
Она выжила после падения, но самое тяжелое испытание было впереди.
Рождественский рейс, который закончился катастрофой
Рейс LANSA 508 вылетел из Лимы и должен был сделать промежуточную остановку в Пукальпе, прежде чем продолжить путь в Икитос. На борту находились 92 человека — 86 пассажиров и шесть членов экипажа.
Джулиана сидела у окна рядом с матерью, биологом Марией Кёпке. Когда самолет вошел в грозовую зону, началась сильная турбулентность. Пассажиров охватила паника: багаж падал с полок, люди кричали, а воздушное судно трясло из стороны в сторону.
Затем произошел удар молнии. Вскоре самолет начал разрушаться в воздухе.
Позднее Джулиана вспоминала, что в какой-то момент увидела под собой вращающийся зеленый лес. После этого она потеряла сознание.
Когда девушка пришла в себя, вокруг стояла тишина. Она лежала среди густой растительности, все еще пристегнутая к креслу. Самолета рядом не было, матери тоже.
Из 92 человек, находившихся на борту, Джулиана оказалась единственной, кто пережил катастрофу и впоследствии смог самостоятельно выбраться из джунглей. По данным расследования и последующим сообщениям, некоторые другие пассажиры первоначально также пережили падение, однако погибли до того, как к ним добралась помощь.
Травмы, страх и полная неизвестность
Джулиана получила сотрясение мозга, сломала ключицу и получила глубокие порезы. Одно из повреждений впоследствии осложнилось инфекцией. Девушка также лишилась очков, поэтому ориентироваться в незнакомой местности ей было еще труднее.
Она провела ночь на месте падения, а на следующее утро попыталась понять, что делать дальше. Вокруг простирались влажные тропические заросли, сквозь которые было почти невозможно пробраться. В лесу водились ядовитые змеи и насекомые, а найти безопасную пищу было непросто.
В поисках матери Джулиана осматривала местность и прислушивалась к звукам. Однако ни ее мать, ни другие пассажиры не отзывались.
Девушка понимала: оставаться на месте опасно. Если спасатели не смогут обнаружить обломки самолета, ей придется искать выход самостоятельно.
Знания, которые помогли остаться в живых
У Джулианы было одно важное преимущество перед человеком, впервые оказавшимся в тропическом лесу. Ее родители были учеными-зоологами, изучавшими природу Перу, и с детства знакомили дочь с жизнью Амазонии.
Девушка знала, что в джунглях лучше не пробовать незнакомые растения и что ручей может привести к реке, а та — к людям. Поэтому она решила двигаться вдоль воды.
Несмотря на травмы, Джулиана шла через лес, стараясь держаться выбранного направления. Она страдала от голода, усталости и боли. Дожди не прекращались, а густая растительность мешала двигаться быстро. Ночью приходилось искать укрытие среди деревьев.
Постепенно девушка ослабевала. Ей попадались обломки самолета и тела погибших пассажиров. Однажды она увидела несколько кресел с людьми, которые, судя по всему, также пережили первоначальное падение, но не дождались спасения.
Среди погибших Джулиана искала мать. Она проверяла, не принадлежит ли кому-нибудь из найденных тел знакомая одежда или обувь. Но убедиться, что Мария погибла, девушка не могла.
Все это время она продолжала идти вдоль воды. Именно знания, полученные благодаря родителям, помогали ей принимать решения, которые в незнакомой среде могли стать вопросом жизни и смерти.
Одиннадцать дней борьбы за жизнь
Дни в джунглях сливались в один. Джулиана почти ничего не ела, не могла нормально обработать раны и постоянно рисковала столкнуться с опасными животными. В поврежденной руке началось заражение, а в ране появились личинки насекомых.
В какой-то момент девушка нашла небольшое укрытие, которым пользовались местные лесорубы. Там она обнаружила емкость с бензином и вспомнила, что отец когда-то использовал его для обработки раны у животного. Джулиана решила повторить этот способ, чтобы избавиться от личинок. Это был отчаянный шаг, продиктованный желанием остановить заражение, а не безопасный метод лечения.
Девушка оставалась в укрытии, пока не услышала голоса. На следующий день туда пришли местные мужчины, занимавшиеся лесными работами. Увидев истощенную, раненую незнакомку, они сначала испугались.
Джулиана смогла объяснить им на испанском, кто она и что произошло. Мужчины поняли, что перед ними выжившая пассажирка разбившегося самолета.
Они помогли ей добраться до населенного пункта на каноэ, после чего девушку доставили в больницу. С момента катастрофы прошло около 11 дней.
Жизнь после падения
Выживание Джулианы стало международной сенсацией. История подростка, пережившего падение с огромной высоты и сумевшего самостоятельно пройти через Амазонию, привлекла внимание журналистов и исследователей.
Однако спасение не избавило ее от тяжелых последствий катастрофы. В авиакатастрофе погибла ее мать, и Джулиане пришлось пережить не только физическое восстановление, но и утрату близкого человека.
Несмотря на пережитое, девушка не отвернулась от науки. Она изучала биологию, продолжила заниматься исследованиями и вернулась к работе в Перу. Впоследствии Джулиана участвовала в изучении тропических лесов и их охране.
Ее история легла в основу книги воспоминаний When I Fell From the Sky («Когда я упала с неба»), а также документальных и художественных фильмов.
Почему она выжила?
Точного объяснения, почему падение с такой высоты не стало для Джулианы смертельным, нет. Исследователи предполагают, что важную роль сыграло сочетание обстоятельств: девушка оставалась пристегнутой к ряду кресел, которые могли частично замедлить падение и изменить его траекторию. Возможно, удар также смягчили густая растительность и особенности места приземления.
Но одной удачи было недостаточно. После падения Джулиана оказалась в среде, где любая ошибка могла привести к гибели. Ей помогли знания о тропическом лесе, способность ориентироваться по воде и решимость продолжать путь, несмотря на травмы и истощение.
История Джулианы Кёпке остается одним из самых поразительных примеров выживания после авиакатастрофы. Она пережила падение с высоты около трех километров, потеряла мать и провела 11 дней в джунглях, прежде чем встретила людей. Ее спасение стало результатом редкого стечения обстоятельств, знаний и невероятной стойкости.