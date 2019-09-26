Иллюстративное фото из архива "МГ" Ее обвинили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК РК "Дача взятки должностному лицу в значительном размере". Произошло все 21 августа 2019 года. Клавдия Пан, много лет возглавлявшая Актюбинский интернат для психохроников, чтобы прокурор не отразила в справке возможные нарушения, дала ей взятку - 1,5 млн тенге. Проверку вела старший прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры района Астана города Актобе. Гособвинитель на процессе просил суд назначить Клавдии Пан наказание в размере 15-кратной суммы взятки - 22,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать определённые должности. Суд признал Клавдию Пан виновной в уголовном правонарушении и назначил ей штраф – 22, 5 млн тенге. Кроме того, судом внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении осужденной медали «Шапагат». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.