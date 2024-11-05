Для сведения жителей ЗКО района Байтерек Уведомление о расторжении публичного договора от 05.07.2019 года

ТОО «Орал Таза Сервис» на основании публичного договора, опубликованного в местных периодических изданиях 05 июля 2019 года осуществляет вывоз твердых бытовых отходов в населенных пунктах района Байтерек – сел Переметное, Калининское, Мичурино и Асан. Тариф на вывоз ТБО был утвержден решением районного маслихата 21 июня 2019 года и установлен в размере – 224 тенге с учетом НДС на одного человека в месяц. В июне 2021 года вступил в действие новый Экологический Кодекс, согласно пунктам 2-4 статьи 367 которого регламентировано, что централизованная система сбора твердых бытовых отходов (далее - ц

ТОО «Орал Таза Сервис» на основании публичного договора, опубликованного в местных периодических изданиях 05 июля 2019 года осуществляет вывоз твердых бытовых отходов в населенных пунктах района Байтерек – сел Переметное, Калининское, Мичурино и Асан.

Тариф на вывоз ТБО был утвержден решением районного маслихата 21 июня 2019 года и установлен в размере – 224 тенге с учетом НДС на одного человека в месяц.

В июне 2021 года вступил в действие новый Экологический Кодекс, согласно пунктам 2-4 статьи 367 которого регламентировано, что централизованная система сбора твердых бытовых отходов (далее - централизованная система) - система, организуемая местными исполнительными органами в рамках обеспечения физических и юридических лиц независимо от форм собственности и вида деятельности, проживающих (находящихся) и (или) осуществляющих свою деятельность в жилых домах либо отдельно стоящих зданиях (сооружениях) и не имеющих на праве собственности контейнерных площадок и контейнеров, а также имеющих на праве собственности контейнерные площадки и контейнеры, расположенные на землях общего пользования, услугами по сбору, транспортировке твердых бытовых отходов. Контейнерные площадки - специальные площадки для накопления отходов, на которых размещаются контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, с наличием подъездных путей для специализированного транспорта, осуществляющего транспортировку твердых бытовых отходов.

Физические лица, проживающие в жилых домах, обязаны пользоваться централизованной системой на основании публичных договоров и оплачивать услуги за транспортировку отходов согласно утвержденным местным представительным органом тарифам.

Централизованная система сбора ТБО организовывается местным исполнительным органом посредством проведения конкурса (тендера) по определению участников рынка твердых бытовых отходов, осуществляющих сбор и транспортировку твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и правилами управления коммунальными отходами.

Следует также отметить, что Методика расчета тарифа для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов утверждена во исполнение ст.ст.365,367 ЭК РК приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 сентября 2021 года № 377.

Также 28 декабря 2021 года приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №508 утверждены правила управления коммунальными отходами.

После принятия указанных нормативно-правовых актов, товарищество неоднократно обращалось к акиму района, акимам сельских округов вышеуказанных населенных пунктов с письмами об исполнении ст.365,367 ЭК и вышеуказанных Правил, в части оборудования контейнерных площадок и пересмотра тарифа.

Однако все обращения до сегодняшнего дня не привели к каким-либо результатам. Тариф на ТБО, несмотря на повышение МРП, средней заработной платы, цен на ГСМ и запчасти, а также уровень ежегодной инфляции от 8% до 20%, не изменялся на протяжении пяти лет, не все площадки для контейнеров оборудованы в соответствии с вышеуказанными правилами, что не позволяет производить вывоз ТБО новой спецтехникой.

С 2021 года до сегодняшнего дня акиматом района Байтерек конкурс на определение поставщика услуг по вывозу ТБО не объявлялся.

Следствием бездействия местного исполнительного органа является недовольство граждан, которые по своему незнанию норм законодательства ответственность пытаются возложить на ТОО «Орал Таза Сервис».

Следует также обратить внимание и на то, что задолженность даже по действующему тарифу по району Байтерек составляет более 20 млн тенге. При этом часть населения вообще не оплачивают счета за вывоз ТБО. Это порождает дополнительные затраты Товарищества на претензионно-исковую работу, оплату услуг нотариуса, адвоката и госпошлины в суд.

В настоящее время оказание услуг по вывозу ТБО вследствие бездействия местных исполнительных органов района Байтерек является для Товарищества не только не рентабельным, но и убыточным, что не соответствует уставным целям ТОО.

В соответствии с п.11.1 публичного договора от 05.07.2019 года договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента начала пользования услугами услугодателя и считается заключенным на неопределённый срок до письменного расторжения.

На основании вышеизложенного, ТОО «Орал Таза Сервис» уведомляет акимат района Байтерек, акимов Переметнинского и Мичуринского сельских округов района Байтерек ЗКО, а также жителей сел Переметное, Калининское, Мичурино, Асан о расторжении публичного договора от 05.07.2019 года по истечении тридцати календарных дней со дня публикации данного уведомления в местных периодических изданиях, интернет-ресурсах.

ТОО «Орал Таза Сервис»