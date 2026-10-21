До ноября планируют завершить ремонт на путепроводе в Уральске

В Уральске временно ограничили движение транспорта в районе автопарка. Причина - прокладка крупного трубопровода высокого давления диаметром 1400 миллиметров под путепроводом, сообщили в акимате Уральска 2 октября. Работы планировали завершить 5 октября, но не успели. Позже в городской администрации отметили, что предварительно движение по мосту планируют запустить уже в понедельник, 12 октября.

12 октября в акимате Уральска пояснили, что движение по мосту откроют, но только частично.

- Возле автопарка в Уральске ремонтируют путепровод на улице Сырыма Датова: здесь укрепляют откосы и приводят в порядок прилегающую территорию. Работы выполняет ТОО "Уральскводстрой". Главная цель - защитить мост от разрушения, предотвратить размытие грунта в межсезонье и сделать движение по дороге безопасным, - рассказали в администрации города.

Позже чиновники уточнили, что движение транспорта по самому путепроводу уже возобновлено в полном объёме. Сейчас работы ведутся на прилегающих участках - в том числе специалисты приводят в порядок водоотводные системы. Завершить ремонт планируют примерно к ноябрю.