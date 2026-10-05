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Происшествия Социум

Движение через путепровод в Уральске до сих пор не открыли

Под путепроводом прокладывают крупный трубопровод.
Кристина Кобина
Движение через путепровод в Уральске до сих пор не открыли
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Уральске временно ограничили движение транспорта в районе автопарка. Причина - прокладка крупного трубопровода высокого давления диаметром 1400 миллиметров под путепроводом, сообщили в акимате Уральска 2 октября. Работы планировали завершить сегодня, 5 октября, в 5:00. Однако работы ещё не завершились, отметили в акимате.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения и проведения работ до их полного завершения проезд через путепровод будет разрешён только для общественного транспорта, пожарных и аварийных служб, а также автомобилей скорой медицинской помощи. О сроках полного восстановления движения будет сообщено дополнительно. Просим заранее планировать свой маршрут и отнестись с пониманием к временным ограничениям, - обратились к уральцам в акимате

К слову, когда откроют движение для автомобилей по путепроводу - пока неизвестно. 

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