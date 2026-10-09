Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Когда планируют открыть движение через путепровод в Уральске

Работы по ремонту продолжаются.
Кристина Кобина
Когда планируют открыть движение через путепровод в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Уральске временно ограничили движение транспорта в районе автопарка. Причина - прокладка крупного трубопровода высокого давления диаметром 1400 миллиметров под путепроводом, сообщили в акимате Уральска 2 октября. Работы планировали завершить 5 октября, но не успели. 

В акимате Уральска отметили, что в настоящее время по улице Сырыма Датова продолжается ремонт. Дорожники уже сняли старый асфальт и проверили состояние полотна, серьезных дефектов и подмыва конструкций эксперты не нашли.

- Сейчас рабочие отсыпают и уплотняют грунт. Как только подвезут асфальт, начнется укладка покрытия. Предварительно движение по мосту планируют запустить уже в понедельник, 12 октября. Полностью работы на объекте ещё не завершатся, но их организуют так, чтобы проезду машин они уже не мешали, - пояснили в акимате.

Впрочем, сроки могут немного сдвинуться из-за погоды или темпов работы.

Читайте также

Новости партнёров