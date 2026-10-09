Когда планируют открыть движение через путепровод в Уральске

В Уральске временно ограничили движение транспорта в районе автопарка. Причина - прокладка крупного трубопровода высокого давления диаметром 1400 миллиметров под путепроводом, сообщили в акимате Уральска 2 октября. Работы планировали завершить 5 октября, но не успели.

В акимате Уральска отметили, что в настоящее время по улице Сырыма Датова продолжается ремонт. Дорожники уже сняли старый асфальт и проверили состояние полотна, серьезных дефектов и подмыва конструкций эксперты не нашли.

- Сейчас рабочие отсыпают и уплотняют грунт. Как только подвезут асфальт, начнется укладка покрытия. Предварительно движение по мосту планируют запустить уже в понедельник, 12 октября. Полностью работы на объекте ещё не завершатся, но их организуют так, чтобы проезду машин они уже не мешали, - пояснили в акимате.

Впрочем, сроки могут немного сдвинуться из-за погоды или темпов работы.