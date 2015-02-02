63fb7aef_1Дочь знаменитой певицы и актрисы Уитни Хьюстон — Бобби Кристина Браун — введена в состояние искусственной комы, врачи констатировали у девушки отек головного мозга, сообщает Lenta.ru со ссылкой на американский селебрити-сайт TMZ. По другим данным у дочери Хьюстон диагностировали отек легких. Сообщается, что девушку госпитализировали в отделение интенсивной терапии после того, как ее обнаружили без сознания в ванной комнате своего дома в Джорджии в бессознательном состоянии. Ее обнаружили муж Ник Гордон и друг семьи, которые проводили реанимационные мероприятия самостоятельно до приезда врачей, сообщает BBC News. Другие подробности инцидента не сообщаются. В настоящее время Бобби Кристина находится в отделении интенсивной терапии. В ее палату допустили ее отца, певца Бобби Брауна, и сопровождавшего его друга — актера, драматурга и предпринимателя Тайлера Перри. 525e4b80bb Дочь Уитни Хьюстон. Справка Бобби Кристине Браун 21 год. Она дочь темнокожего музыканта Бобби Брауна и певицы Уитни Хьюстон. Из сообщений СМИ известно, что девушка тяжело перенесла смерть матери. Родственники опасались, что она может повторить ее судьбу. В реалити-шоу о жизни семьи Хьюстон после ее смерти демонстрировалось, как родные заботятся о дочери погибшей певицы. Бобби Кристина является единственной наследницей 20-миллионного состояния Хьюстон. Из этих денег 10 процентов девушка получила в 21-й день рождения, 20 процентов получит на 25-летие и оставшиеся 70 процентов — когда ей исполнится 30 лет. Напомним, певица и актриса Уитни Хьюстон скончалась в гостиничном номере отеля в Беверли-Хиллз 11 февраля 2012 года. Ее тело также нашла в ванной родственница, реанимация не дала результатов. Официально установленная причина смерти — утопление. Источник: topnews.ru