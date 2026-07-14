Будет ли дефицит хлеба? В Казахстане оценили влияние жары на урожай

На сегодняшнем брифинге в кабмине вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов ответил на вопросы о влиянии аномальной жары на будущий урожай зерновых. Представитель ведомства призвал казахстанцев не поддаваться панике, заверив, что рисков для продовольственной безопасности страны на данный момент не зафиксировано.

- Опасаться, что мы останемся без хлеба или что хлеб будет дорогим, я думаю, пока рано и не стоит по этому случаю паниковать. Но если же все-таки случится какая-нибудь непредвиденная ситуация, то меры по сдерживанию будут приняты со стороны государства. Ситуация не заслуживает на сегодня каких-то переживаний, - подчеркнул Азат Султанов.

По словам вице-министра, погодные условия остаются на контроле у специалистов. В южных регионах, где развито орошаемое земледелие, подача воды осуществляется в штатном режиме согласно графикам. Мониторинг северных областей показал, что недавние осадки в Костанайской и Северо-Казахстанской областях существенно смягчили последствия засухи.

На сегодняшний день 96% посевов в стране находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, массовой гибели сельхозкультур не наблюдается. В отдельных районах Акмолинской и Карагандинской областей ситуация сложнее, однако фермеры были готовы к подобным вызовам: еще при посевной кампании делалась ставка на засухоустойчивые сорта семян и внесение минеральных удобрений.