В Атырау разгорелся спор об авторском праве из-за здания в форме домбры, которое планируют построить в городе.

Архитектор-дизайнер Джандос Акимжанов обратился в редакцию «АЖ» с просьбой восстановить справедливость в отношении его авторского проекта — строительства здания, которое по задумке должно напоминать национальный инструмент.

Как стало известно, архитектурное сооружение в форме домбры, которое планируют построить в Атырау вместе с концертным залом в микрорайоне Нурсая, уже запатентовано несколько лет назад.

По словам Джандос Акимжанова, эскиз проекта он в свое время подготовил и представил акимату Атырауской области. Однако идея не была поддержана, поскольку на тот момент не было средств.

— Являясь архитектором-проектировщиком, я создал проект шестиэтажного здания в форме домбры. Внутри здания должен был находиться музей и концертный зал. Также я предусмотрел смотровую площадку, с которой открывается вид на город. Я запатентовал свою идею и отправил её в акимат Атырауской области, где я работал в то время. Проект направили и в другие регионы. Но поддержки тогда я не получил из-за отсутствия средств. А в январе этого года в акимате сообщили, что в Нурсае постоят новый концертный зал, представляющий собой архитектурное здание в форме домбры со смотровой площадкой перед ним. В данном случае управление строительства ворует мою авторскую идею, — говорит архитектор.

Отметим, что Джандос Акимжанов занимал должность заместителя акима Атырауской области, когда акимом был Бергей Рыскалиев.

По словам Акимжанова, позже он направил письмо в ТОО Engineering center ltd — разработчику проекта строительства концертного зала. В письме за подписью руководителя учреждения В. Ставицкого было написано следующее:

— 5 октября 2023 года между ТОО «Engineering center ltd» и ГУ «Управление строительства Атырауской области» был заключен договор по проекту «Разработка ПСД на строительство историко-краеведческого музея с концертным залом на 1200 мест в Атырау со сносом существующего здания». На настоящий момент нами ведется разработка ПСД по указанному выше проекту. При этом в наш адрес не поступали и не используются эскизы, рисунки, наброски или иной материал по монументу «Домбра». Продукт, разрабатываемый нами, является результатом творческой деятельности нашей команды. В разрабатываемой ПСД отсутствует решение входной группы в виде монумента «Домбра» со смотровой площадкой, проектом предусмотрена стела, являющаяся частью входной группой здания без наружной смотровой площадки. Отмечаем, что домбра является национальным символом, казахским народным музыкальным инструментом, являющимся предметом национального достояния, олицетворением казахского музыкального искусства. Применение данного национального символа при разработке проектно-сметной документации не является нарушением прав, предусмотренных законодательством», — говорится в письме.

В Атырауском областном управлении строительства на вопрос редакции ответили, что управление не знакомо с запатентованной Акимжановым идеей строительства домбры, и управление не предлагало идею строительства монумента домбре проектному учреждению ТОО Engineering center ltd.

Тем временем по словам автора эскиза, он вовсе не против строительства здания. Ему достаточно того, чтобы он был указан как соавтор проекта, а также получил законно причитающиеся ему средства за свою работу. Также он готов предложить ряд идей, которые сделали бы это здание еще лучше.

— Я хотел, чтобы здание было построено на родине Курмангазы, — говорит Акимжанов, — Но закон об авторских правах должен соблюдаться неукоснительно.

Архитектор намерен обратиться в Конституционный суд, используя имеющийся патент на эскизный проект.