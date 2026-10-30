Доминирует гетеросексуальный фактор: о случаях заражения ВИЧ-инфекцией в ЗКО

В ЗКО заболеваемость ВИЧ снижается: за первые девять месяцев этого года в регионе выявили 44 новых случая - это на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года (тогда было 55), рассказал на брифинге директор Областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Нурлыбек Мустаев.
По его словам, такие результаты дают профилактика и тесты. Спикер напомнил, что проверяться на ВИЧ нужно хотя бы раз в год, чтобы вовремя начать лечение, если это необходимо.
Где находят больше всего случаев? Лидирует областной центр:
- Уральск - 29 случаев (66%);
- Бурлинский район - 5;
- район Байтерек - 4;
- Таскалинский район - 2;
- Теректинский район - 2;
- Сырымский район - 1;
- Бокейординский район - 1.
В остальных районах за это время новых случаев не было.
Кого касается вирус сегодня?
По данным ведомства, мужчин среди заболевших больше - 63,6% (28 человек), женщин - 36,4% (16 человек).
Возраст: чаще всего вирус находят у людей 40-49 лет (39%) и 30-39 лет (29,5%). На молодежь 20-29 лет приходится 11,4%, на людей старше 60 лет - 9,1%, а на возраст от 50 до 59 лет - 7%.
Как происходит заражение?
По словам Мустаева, в структуре способов заражения по-прежнему доминирует гетеросексуальный фактор:
- 73% - половым путем (это по-прежнему главная причина).
- 25% - через кровь (употребление инъекционных наркотиков).
- 2% - передача от матери к ребенку (в этом году выявили один давний случай).
- Врачи полностью контролируют передачу ВИЧ от матерей к детям. С начала года под наблюдением медиков находились 9 беременных женщин с ВИЧ - все они родили здоровых малышей (анализы методом ПЦР вирусом не заражены), - заключил Мустаев.