Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Сайлау
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Доминирует гетеросексуальный фактор: о случаях заражения ВИЧ-инфекцией в ЗКО

В регионе выявлено 44 новых случая ВИЧ-инфекции.
Кристина Кобина
Доминирует гетеросексуальный фактор: о случаях заражения ВИЧ-инфекцией в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ЗКО заболеваемость ВИЧ снижается: за первые девять месяцев этого года в регионе выявили 44 новых случая - это на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года (тогда было 55), рассказал на брифинге директор Областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Нурлыбек Мустаев.

По его словам, такие результаты дают профилактика и тесты. Спикер напомнил, что проверяться на ВИЧ нужно хотя бы раз в год, чтобы вовремя начать лечение, если это необходимо.

Где находят больше всего случаев? Лидирует областной центр:

  • Уральск - 29 случаев (66%);
  • Бурлинский район - 5;
  • район Байтерек - 4;
  • Таскалинский район - 2;
  • Теректинский район - 2;
  • Сырымский район - 1;
  • Бокейординский район - 1.

В остальных районах за это время новых случаев не было.

Кого касается вирус сегодня?

По данным ведомства, мужчин среди заболевших больше - 63,6% (28 человек), женщин - 36,4% (16 человек).

Возраст: чаще всего вирус находят у людей 40-49 лет (39%) и 30-39 лет (29,5%). На молодежь 20-29 лет приходится 11,4%, на людей старше 60 лет - 9,1%, а на возраст от 50 до 59 лет - 7%.

Как происходит заражение?

По словам Мустаева, в структуре способов заражения по-прежнему доминирует гетеросексуальный фактор:

  • 73% - половым путем (это по-прежнему главная причина).
  • 25% - через кровь (употребление инъекционных наркотиков).
  • 2% - передача от матери к ребенку (в этом году выявили один давний случай).

- Врачи полностью контролируют передачу ВИЧ от матерей к детям. С начала года под наблюдением медиков находились 9 беременных женщин с ВИЧ - все они родили здоровых малышей (анализы методом ПЦР вирусом не заражены), - заключил Мустаев.

Читайте также

Новости партнёров