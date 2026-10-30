Доминирует гетеросексуальный фактор: о случаях заражения ВИЧ-инфекцией в ЗКО

В ЗКО заболеваемость ВИЧ снижается: за первые девять месяцев этого года в регионе выявили 44 новых случая - это на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года (тогда было 55), рассказал на брифинге директор Областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Нурлыбек Мустаев.

По его словам, такие результаты дают профилактика и тесты. Спикер напомнил, что проверяться на ВИЧ нужно хотя бы раз в год, чтобы вовремя начать лечение, если это необходимо.

Где находят больше всего случаев? Лидирует областной центр:

Уральск - 29 случаев (66%);

Бурлинский район - 5;

район Байтерек - 4;

Таскалинский район - 2;

Теректинский район - 2;

Сырымский район - 1;

Бокейординский район - 1.

В остальных районах за это время новых случаев не было.

Кого касается вирус сегодня?

По данным ведомства, мужчин среди заболевших больше - 63,6% (28 человек), женщин - 36,4% (16 человек).

Возраст: чаще всего вирус находят у людей 40-49 лет (39%) и 30-39 лет (29,5%). На молодежь 20-29 лет приходится 11,4%, на людей старше 60 лет - 9,1%, а на возраст от 50 до 59 лет - 7%.

Как происходит заражение?

По словам Мустаева, в структуре способов заражения по-прежнему доминирует гетеросексуальный фактор:

73% - половым путем (это по-прежнему главная причина).

25% - через кровь (употребление инъекционных наркотиков).

2% - передача от матери к ребенку (в этом году выявили один давний случай).