Мониторинг рынка показал, что недельный тур на популярные отечественные базы отдыха обойдётся в среднем в 140 тысяч тенге, а премиум-сегмент в Актюбинской и Акмолинской областях уже конкурирует по ценам с Таиландом и европейскими курортами.

Казахстанцы начали активно бронировать летний загородный отдых, однако ценники на отечественных курортах в этом сезоне заставляют всерьёз задуматься об альтернативе в виде зарубежных туров. Мониторинг аналитиков Ranking.kz показывает, что за неделю стандартного проживания на местных турбазах семье придётся выложить в среднем 140 тысяч тенге, и эта сумма покроет лишь крышу над головой.

Регионы Казахстана разделились на два полюса: бюджетный сегмент со спартанскими условиями и премиум, который соперничает по стоимости с заграницей. Самые дешёвые варианты стартуют от 10 тысяч тенге за сутки - за эти деньги туристов ждут щитовые домики советских времён или переделанные строительные контейнеры без удобств.

На противоположном конце рынка зафиксирован резкий взлет цен. Актюбинская область неожиданно вошла в топ самых дорогих регионов страны: сутки в местном премиум-сегменте теперь обходятся в сумму до 90 тысяч тенге, аналогичные ценники выставляют в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.

Абсолютным рекордсменом остаётся Боровое в Акмолинской области, где стоимость трёхкомнатного люкса с питанием доходит до 108 тысяч тенге в сутки. Неделя такого отдыха обойдётся дороже 700 тысяч тенге, что сопоставимо с полноценным туром "всё включено" в Турцию или Таиланд. В соцсетях уже разгораются споры, где казахстанцы сравнивают стоимость получасового проката катамарана в Боровом с ценами на озере Комо в Италии.

Официальная статистика подтверждает, что расходы граждан на проживание внутри страны выросли, особенно в Мангистауской области (в 4 раза) и в Актюбинской области, где траты подскочили на 75,9%. На этом фоне жители Астаны и Кызылординской области, напротив, урезали бюджеты на внутренний туризм - аналитики связывают это с тем, что астанчане всё чаще выбирают зарубежные курорты вместо переоценённых отечественных баз.

Собираясь в поездку, путешественникам стоит помнить о сезонных тарифных волнах. Самые низкие цены держатся только в первой половине июня, тогда как с конца месяца до конца августа стоимость путёвок выйдет на свой пик.