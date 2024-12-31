Доставка цветов, посылки: о новых схемах мошенников рассказали в Нацбанке

Национальный банк Казахстана обращает внимание граждан на новые схемы, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.

Национальный банк Казахстана обращает внимание граждан на новые схемы, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.

- Так, гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники, и представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего SMS-сообщения, - отметил финрегулятор.

Вместе с тем, стали известны случаи, связанные с доставкой почтовых посылок. Граждане получают SMS-сообщения или вредоносные ссылки для «получения заказа в почтовом отделении», где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям.

- Также злоумышленники рассылают в мессенджерах вредоносное программное обеспечение под видом фотографий. При попытке открыть и посмотреть фотографию, запускается установочный файл (расширение «.APK»). Таким образом, злоумышленники могут перехватить управление мобильным устройством и заблокировать доступ к нему.

Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для имитации голоса или видео близких людей. Злоумышленники звонят или пишут, представляясь родственниками или знакомыми, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.

- Учитывая участившиеся случаи мошенничества с использованием мобильных устройств, Национальный банк призывает граждан быть бдительными не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц банк рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа.

- В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан, - заявили в Нацбанке.

Для получения консультации следует обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477.