Дождь, снег и гололед прогнозируют синоптики в ЗКО 1 февраля

По данным РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются небольшие осадки, туман и гололед

По данным РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются небольшие осадки, туман и гололед.

Западно-Казахстанская область

Ночью: температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов. На севере и востоке региона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, а также туман и гололед. Ветер западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на севере и востоке до 15-20 метров в секунду.

Днем: температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов. На севере и востоке - небольшие осадки в виде дождя и снега, а также туман и гололед.

Уральск

Ночью: -1...-3 градуса. Переменная облачность с небольшими осадками в виде дождя и снега, возможен туман и гололед. Ветер западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

Днем: 0...+2 градуса. Переменная облачность, осадки в виде дождя и снега, возможен туман и гололед.

Актюбинская область

Ночью: от -3 до -8 градусов. На севере и юге области - небольшие осадки, преимущественно снег, а также туман и гололед. Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем: от -4 до +1 градуса. На севере и юге области - небольшие осадки, преимущественно снег, а также туман и гололед.

Атырауская область

Ночью: от 0 до -5 градусов, на востоке области до -8. Осадков не ожидается. На западе, севере и востоке области возможен туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 6-11 метров в секунду.

Днем: от 0 до +5 градусов, на востоке области до -3. Без осадков. На западе, севере и востоке области возможен туман.

Мангистауская область

Ночью: от -2 до +3 градусов, на северо-востоке области до -7. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем: от +5 до +10 градусов, на северо-востоке области до +2 . Осадков не ожидается.